Spettacoli a formato famiglia al Teatro degli Illuminati. Botteghi: “Teatro oggetto di una programmazione a 360 gradi. Presto la stagione di Teatro a KM zero”

Città di Castello, 24 gennaio 2023 – Sei spettacoli, per sei domeniche a Teatro formato famiglia: l’Amministrazione comunale di Città di Castello ha presentato la Stagione 2023 di Teatro Ragazzi, rassegna storica che quest’anno, superate le restrinzioni dovute alla emergenza sanitaria, torna dal 5 febbraio 2023 alla sua versione originale, in alcuni casi con la replica. “Il teatro è oggetto di una programmazione a 360 gradi” ha detto l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, sottolineando come “alla Stagione di prosa e danza, si affiancheranno nelle prossime settimane Teatro ragazzi e Teatro a Chilometri zero che presenteremo a breve.

Oltre alle compagnie storiche abbiamo inserito due nuove formazioni, che hanno richiesto di partecipare, in considerazione della risposta, sempre importante, che le famiglie danno a questa programmazione. Naturalmente abbiamo collaborato in modo costruttivo con Politheater, Il Castellaccio, Medem, Astra e 2Di noi, per tenere insieme l’aspetto culturale, l’aspetto logistico e l’aspetto economico. Ci siamo riusciti perché tutti tengono a questa rassegna e al ruolo formativo che svolge verso i più piccoli tra gli spettatori”.

Il programma. Il sipario di Teatro ragazzi 2023 si apre Domenica 5 febbraio ore 17.30 la compagnia 2Dinoi presenta lo spettacolo “Perfetti Malfatti” liberamente tratto da “I cinque Malfatti” di Beatrice Alemagna, per la fascia d’età 0 a 99 anni; domenica 12 febbraio ore 15.30 con secondo spettacolo alle ore 17.30 Il Castellaccio in collaborazione con Studi danza Rita e Roberta Giubilei presentano lo spettacolo “Verso la città degli smeraldi”, per la fascia d’età 5 a 10 anni. Domenica 26 febbraio ore 15.30 e in replica ore 17.30 Medem Aps in “Aiuto Matilde! di Irene Bistarelli, liberamente tratto dal libro “Matilde” di Roald Dahl, per la fascia d’età da 4 anni in su; domenica 5 marzo ore 17.30 Politheater presenta “Cappuccetto rosso e i due lupi” con Damino Augusto Zigrino per la fascia d’età da 5 anni in su.

Domenica 19 marzo ore 15.30 e in replica ore 17.30 Astra Aps porta in scena “Calandrino e i suoi amici” da Giovanni Boccaccio, per la fascia d’età da 6 anni in su. A chiudere, “Aspettando Teste di Legno 2023”, lo spettacolo “Il manifesto dei burattini” di e con Vittorio Zanella del Teatrino dell’Es, per la fascia d’età da 5 anni in su. Il programma e le informazioni sono sempre consultabili sul gruppo FB Città diCastelloCultura, sezione in evidenza.

“Abbiamo mantenuto il biglietto al costo delle edizioni precedenti perché è importante mantenere accessibile la soglia di partecipazione e sono certa che il pubblico confermerà un salto di qualità nel già alto livello delle rappresentazioni proposte. Inoltre la chiusura è stata affidata a Politheater che presenterà in anteprima lo spettacolo di apertura della Rassegna Teste di Legno 2023 in programma il prossimo autunno. E non è ancora tutto perché presto presenteremo il calendario di Teatro a Chilometro Zero che prenderà il via a marzo e proporrà 6 spettacoli” conclude l’assessore.

Informazioni Ufficio Cultura 075 8523171 cultura@comune.cittadicastello.pg.it, Ingresso € 5.00. La prenotazione dei biglietti sarà possibile al numero telefonico della compagnia teatrale indicato nel depliant dal lunedì della settimana precedente lo spettacolo. Apertura del botteghino, per ritiro prenotazione e acquisto biglietti giorno dello spettacolo a partire dalle ore 14.00 per lo spettacolo delle 15.30 e dalle ore 16.00 per lo spettacolo delle 17.30.

