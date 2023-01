Perugia, 28 gennaio 2023 – Ieri pomeriggio, all’interno del “PalaBarton” di Pian di Massiano, si è tenuta la prima esercitazione della Squadra di negoziazione della Polizia di Stato di Perugia, in conformità alle direttive del Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine.

La squadra, di nuova istituzione, composta dal negoziatore della Questura e dal personale della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Polizia Scientifica, dell’Ufficio Sanitario e coadiuvata dalla Squadra Interventi Critici costituita dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche e dalle UOPI, avrà il compito di intervenire in caso di eventi critici che possano determinare gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per questo motivo è stato organizzato uno scenario operativo tipico in cui un uomo, introdottosi all’interno del “PalaBarton”, si barrica all’interno degli spogliatoi della squadra prendendo in ostaggio due persone.

L’esercitazione, preceduta da un briefing operativo, ha visto il coinvolgimento dei vari attori e della squadra di negoziazione che ha saputo interpretare le criticità simulate e gestire la situazione di “emergenza”.

Acquisizione informazioni, contatti con i testimoni, reperimento notizie dalle piattaforme social sono tutti scenari che la squadra di negoziazione ha posto in essere al fine di strutturare una migliore azione negoziativa finalizzata alla risoluzione della criticità.

All’operazione ha preso parte anche un Team di osservatori del N.O.C.S., arrivato a Perugia per verificare il corretto svolgimento delle operazioni, oltre ad un Funzionario dell’Unità di Coordinamento Negoziatori della Polizia di Stato.

L’intera esercitazione, che è stata la prima a Perugia – svolta dalla Polizia di Stato – incentrata sulla nuova figura del negoziatore, è stata portata avanti con grande professionalità e impegno. Nel corso del de-briefing, grande soddisfazione e un sentito ringraziamento è stato rivolto dal Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, ai partecipanti, invitando gli attori a fare tesoro dell’esperienza maturata “sul campo”.

(1)