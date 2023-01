Si terrà il 3 febbraio 2023, alle ore 12 ad Assisi (Sala del Consiglio, Palazzo dei Priori, in piazza del Comune 10), la presentazione del sistema di rilevazione delle presenze turistiche messo a punto dalla Città di Assisi, con il supporto di Tim Enterprise, business unit del Gruppo Tim dedicata alle aziende e alla pubblica amministrazione, e la collaborazione di esperti nell’elaborazione di dati.

Si tratta di un progetto unico in Umbria e tra i più innovativi in Italia, denominato “Destinazione Assisi” e avviato in via sperimentale nel 2018, che consente di fornire numeri certi, su base giornaliera e quasi in tempo reale, sulla presenza di turisti in città. Una rilevazione utile a misurare la domanda, in maniera accurata, per orientare meglio i servizi offerti e le scelte nell’ambito della promozione turistica.

All’incontro interverranno Stefania Proietti, sindaco di Assisi; Fabrizio Leggio, assessore al turismo e al marketing territoriale di Assisi; Giulio Proietti Bocchini, responsabile dell’ufficio turismo e marketing territoriale del Comune di Assisi; Paolo Desinano esperto di Incipit Consulting; Stefano Cinquini, responsabile Sales Local Government, Health & Education Toscana, Marche e Umbria di Tim Enterprise; Fabio Ferrante, Pre Sales IoT Solution e coordinatore progetti Smart City di Olivetti (Tim Enterprise).

