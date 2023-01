Assisi, 30 gennaio 2023 – Mentre erano impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi hanno notato un uomo alla guida di un’auto, procedere con fare incerto nei pressi della Stazione di Santa Maria degli Angeli, facendo pericolosamente pattinare gli pneumatici, accelerando e frenando bruscamente.

Insospettiti, hanno quindi deciso di fermarlo per sottoporlo ad un controllo più approfondito.

Identificato come un cittadino italiano, classe 1996, il ragazzo ha mostrato fin da subito evidenti segni di alterazione psicofisica dovuti all’abuso di alcol.

Per questo motivo, gli operatori hanno avviato le procedure per sottoporlo alla prova dell’etilometro che, tuttavia, non è stato possibile effettuare per via del rifiuto del 26enne.

Dalle verifiche, inoltre, è emerso che il giovane era alla guida di un’automobile noleggiata, del quale, però, non è stato in grado di esibire il contratto.

Terminate le attività di rito, il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada, per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente.

Il 26enne, inoltre, è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’articolo 180 del Codice della Strada.

