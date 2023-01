Iniziati i lavori per la riqualificazione dei “Giardini Del Teatro San Filippo Neri”, opera totalmente finanziata dall’Associazione Quartiere di San Fortunato, priore pro-tempore ing. Simone Tordoni

MONTEFALCO, 30 gennaio 2023 – Nuovo look per i “Giardini Del Teatro San Filippo Neri”, situati nel centro storico, dove in estate, durante la nota manifestazione storico-folkloristica “La fuga del Bove”, l’Associazione Quartiere di San Fortunato organizza e allestisce la sua taverna. (Nella foto il Priore Simone Tordoni)

Il Quartiere di San Fortunato ha deciso di investire una cifra considerevole per riqualificare e abbellire gli spazi in cui ogni anno vengono accolte dai quartieranti diverse migliaia di avventori, tra abitanti del posto e turisti. Il programma dei lavori prevede il rifacimento della pavimentazione e la ristrutturazione delle recinzioni.

I lavori, affidati alla ditta Beddini Paolino S.R.L. e diretti dall’Ing. Stefano Falcinelli, sono iniziati in questi giorni e si chiuderanno entro fine maggio. Alla cerimonia di inaugurazione dei lavori: “Questo intervento fortemente voluto da me, da tutto il Direttivo e da tutti i nostri Soci assume un valore davvero importante non solo per il nostro quartiere, ma per tutta la città di Montefalco poiché viene riqualificata una parte del centro storico cittadino in cui erano ancora presenti una copertura in breccia e vari dislivelli” ha spiegato l’ing. Simone Tordoni, priore del Quartiere di San Fortunato.

“Siamo molto orgogliosi di poter contribuire al bene non solo dei nostri associati, ma di tutta la città di Montefalco con un’opera che implica, per un’associazione come la nostra, un sforzo economico davvero consistente. Ringrazio ad uno a uno tutti i membri dell’attuale Direttivo, i Direttivi precedenti, i nostri Soci e volontari che nel corso di questi anni hanno lavorato alacremente con passione immensa e hanno permesso tutto ciò.”

