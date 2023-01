Perugia, 31 gennaio 2023 – “Era buio, ho sentito muoversi qualcosa ed ero convinto che fosse un cinghiale. Ho sparato ed ho colpito Davide Piampiano”. Questo il racconto durato due ore del muratore Piero Fabbri, 56 anni, al Gip Piercarlo Frabotta che l’ha interrogato questa mattina in carcere.

L’uomo è accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per l’incidente accaduto sui monti del Subasio l’11 gennaio. E proprio mentre rendeva la sua versione, le agenzie battevano un altro incidente di caccia, il terzo nell’arco di sole tre settimane, accaduto, accaduto in toscana, A morire lo storico parrucchiere di Narni Scalo. Si chiamava Giovanni Stentella, aveva 53 anni.

Tornando all’interrogatorio di garanzia del Fabbri, lo sparo sarebbe avvenuto intorno alle ore 17 e il muratore non avrebbe subito chiamato i soccorsi, perché sarebbe rimasto “sconvolto”.

La verità, però, non l’avrebbe raccontata neppure agli inquirenti e dalla telecamerina che David aveva acceso per riprendere la battuta al cinghiale si sentono i suoi gemiti e i suoi rantoli di morte. Il muratore ha solo riferito, nella immediatezza dei fatti, di aver udito da lomtano un colpo di fucile e quando si è avvicinato a Davide il giovane era ferito a terra.

L’avvocato del Fabbri, Luca Maori, ha riferito che il suo cliente non sarebbe riuscito a trovare il coraggio per dire subito la verità ai genitori, amici di famiglia. Per lui Davide sarebbe stato come un figlio.

Intanto, il fascicolo dell’inchiesta passa al tribunale di Firenze, perché Catia Roscini, mamma di David e parte civile nel procedimento per la morte del figlio, svolge funzioni di giudice onorario al tribunale civile di Spoleto. Per il Codice di Procedura penale l’assegnazione deve passare ad un altro distretto.

