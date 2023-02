Perugia, 1 febbraio 2023 – – E’ morta poche ore dopo il suo ricovero in ospedale la donna di 76 anni di Colombella, travolta da un’auto in via delle Marche. Ad investirla un uomo che si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. La vittima era da poco uscita di casa ieri sera per andare a fare la spesa. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia Locale che ha ascoltato l’investitore. Come prevede la legge per lui sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale.A chi ha soccorso l’anziana le sue condizioni sono apparse subito gravi, è stata trasportata in ospedale ma dopo un paio d’ore è morta a causa delle ferite riportare.

