Utile per la semplificazione e l’agenda digitale 2023-2025”, presentato dall’assessore allo sviluppo economico Michele Fioroni

Perugia, 2 feb. 023 – La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato il “Master-plan della Regione Umbria per la semplificazione e l’Agenda digitale 2023-2025”, presentato dall’assessore allo Sviluppo economico Michele Fioroni.

Il documento, che verrà sottoposto alla validazione dell’Assemblea Legislativa, “rappresenta un contenitore strategico di tutte le pratiche di semplificazione e digitalizzazione attualmente messe in atto e che verranno messe in campo nel prossimo triennio in linea con la visione strategica nazionale e con le istanze pervenute dal partenariato economico-sociale”.

“Il Master-plan sintetizza la strategia di semplificazione e digitalizzazione della Regione Umbria – afferma l’assessore – perché non solo il digitale e la semplificazione sono due facce della stessa medaglia, ma la trasformazione digitale e la semplificazione condividono una natura trasversale che necessita di misure sinergiche e complementari. Non può esistere una concreta semplificazione senza digitalizzazione e viceversa”.

“Attraverso l’ascolto e la condivisione dei principali stakeholders – spiega – è stato, quindi, possibile definire il perimetro di azione del documento che prevede tra le altre iniziative la costituzione di una rete di collaborazione permanente tra uffici, enti e personale delle PA umbre in linea con le considerazioni emerse durante l’evento ‘Facciamo semplice l’Italia’ che si è svolto a Perugia il 9 gennaio scorso, al quale hanno partecipato gli enti territoriali e il Ministro per la Pubblica Amministrazione, il Senatore Paolo Zangrillo”.

Il Piano “permetterà di rivedere profondamente i processi amministrativi utili a rinnovare i servizi delle Pubbliche Amministrazioni umbre. I processi di erogazione dei servizi infatti hanno bisogno di essere semplificati, unificati, digitalizzati, resi accessibili e comprensibili sia per l’utenza esterna che per quella interna”.

“La Regione Umbria, con le sue caratteristiche territoriali e ambientali uniche, può diventare – sottolinea l’assessore Fioroni – benchmark nazionale e terra attrattiva per le imprese. Partendo dalle esigenze delle imprese e dei cittadini, si procederà ad una ricognizione delle disposizioni esistenti, individuando quelle che saranno oggetto di riordino normativo, al fine di eliminare la stratificazione e le complessità regolamentare che troppo spesso hanno caratterizzato il nostro territorio. Verrà quindi predisposto un disegno di legge complessivo con l’obiettivo di tagliare la stratificazione normativa e ridurre la burocrazia, semplificando e accelerando la trasformazione digitale”.

Il Master-Plan “costituirà il punto di partenza di un percorso operativo che durerà anni e che vedrà la Regione impegnata nell’attuazione di azioni che siano effettivamente in grado di garantire il rilancio della competitività del sistema economico regionale e il miglioramento della qualità dei servizi. Tutto questo – conclude l’assessore regionale Fioroni – agendo sinergicamente sulle riforme, sulla semplificazione amministrativa, sulla transizione digitale, sui sistemi informativi, sul reclutamento e anche sull’organizzazione”.

