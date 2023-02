SPOLETO, 1 febbraio 2023 – Si informa la cittadinanza che da martedì 14 febbraio il team sanitario del distretto di Spoleto effettuerà l’attività di controllo della postazione tamponi, attualmente svolta in modalità “drive through”, all’interno della struttura di via Manna.

Tamponi in via Manna – La direzione del Distretto di Spoleto dell’Azienda Usl Umbria 2 ha infatti disposto il trasferimento dell’attività non più all’esterno nella tendostruttura ma all’interno del Pes, Punto Erogazione Servizi, di via Manna nei giorni di martedì, giovedì e sabato, dalle ore 8.30 alle ore 11.00.

Si ricorda all’utenza che al servizio si accede esclusivamente su prenotazione, previa convocazione della Asl o del medico curante.

Obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 e rispettare tutte le precauzioni e le misure indicate nei locali per contenere e contrastare la diffusione della malattia da Sars-CoV-2.

Vaccinazioni anti Covid – Dal 7 febbraio, le vaccinazioni anti Covid verranno effettuate il martedì mattina dalle 8.30 alle 10.00 presso il Punto Vaccinale Ospedaliero di Spoleto.

Prenotazioni tramite portale regionale: https://vaccinocovid.regione.umbria.it/

Si ricorda che l’accesso libero è riservato soltanto alle prime dosi adulti e pediatriche (inizio nuovo ciclo vaccinale Covid) e non ai richiami.

