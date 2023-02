Il 10 febbraio appuntamento con il congresso del Circolo nella Sala Frassati

Spello, 7 febbraio 2023 – Saranno due gli appuntamenti organizzati per questa settimana dal Partito Democratico di Spello: domani, mercoledì 8 febbraio alle ore 17.30 nella Sala Frassati, in collaborazione con i circoli del territorio della Valle Umbra, è in programma un confronto aperto con tutta la cittadinanza in cui saranno presentate le mozioni dei candidati e delle candidate alla segreteria nazionale; sarà anche l’occasione per approfondire temi di rilevanza nazionale e locali.

Il 10 febbraio dalle ore 17.30 alle 20.15, sempre nella Sala Frassati, si svolgerà il congresso del circolo del PD di Spello. “Con soddisfazione ci apprestiamo ad affrontare una nuova stagione contando su un aumento nel numero degli iscritti, anche nuovi, impegnati a fornire il loro prezioso contributo alla forza politica riformista che è il Partito Democratico – commenta la segretaria Rosanna Zaroli -.

Un nuovo cammino, i cui principi sono enunciati nel Manifesto per un nuovo PD, Italia 2030 approvato nell’Assemblea costituente del 21 gennaio 2023, volto a promuovere lo sviluppo sostenibile, la lotta contro le disuguaglianze, la difesa e il rafforzamento della democrazia, e il rilancio di un progetto europeo”.

