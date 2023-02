All’evento organizzato dalle società Tvn e Aretè hanno partecipato 475 atleti. Giovani sportivi giunti anche da Sicilia e Sardegna per questo grande evento nazionale

Perugia, 13 febbraio 2023 – “Uno spettacolo come non si vedeva da tempo”. Sono unanimi e vanno tutti nella stessa direzione i commenti degli appassionati e dei numerosi addetti ai lavori che sabato 11 e domenica 12 febbraio hanno assistito e partecipato al primo Tvn Winter Meet, il meeting nazionale di nuoto organizzato alla piscina comunale Pellini di Perugia dalla società sportiva Tvn – Training Value Network di Gubbio in collaborazione con la polisportiva Aretè di Bastia Umbra.

A giustificare tali sensazioni parlano i numeri stessi della manifestazione: ventisette società, 475 atleti per un totale di 1.400 iscrizioni alle gare e nove regioni coinvolte, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Ebbene si, a confrontarsi nelle varie discipline del nuoto, sulle otto corsie della piscina Pellini, sono stati giovani sportivi, dai tredici ai diciotto anni, appositamente giunti anche da Sicilia e Sardegna.

Insomma, il positivo debutto di Tvn nel capoluogo umbro ha suscitato grande entusiasmo, gettando le premesse per ulteriori grandi eventi di questo genere e divenendo un ulteriore stimolo a portare avanti il progetto ideato dall’esperto allenatore Simone Palombi, promotore e anima della neonata società Tvn e di questo primo Tvn Winter Meet organizzato in pochissime settimane.

“Buona la prima, sono contentissimo – ha commentato a fine gare uno stanco ma felice Palombi –. È andato tutto molto bene e la cosa più bella è stata vedere i ragazzi e i loro allenatori soddisfatti.

È stato un test importante prima dei campionati regionali che in Umbria si svolgeranno, sempre in questo impianto, l’11 e 12 marzo. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra incredibile, tra società sportive e amministrazioni comunali. Un evento del genere, infatti, si può fare solo unendo le forze. Queste grandi manifestazioni incentivano anche la voglia di investire sulle nostre infrastrutture sportive da parte del pubblico e del privato”.

“Fantastico sotto tutti i punti di vista – gli ha fatto eco Diego Del Bianco, direttore tecnico di Aretè –, è la prima volta che a Perugia si fa un meeting di questa portata: profilo tecnico di buonissimo livello, tanti ragazzi anche da Sardegna e Sicilia. Siamo molto felici e orgogliosi. Le basi per fare bene anche in futuro ci sono tutte. In Umbria dobbiamo creare nuoto ancora più di qualità e grandi eventi. Le due cose vanno in parallelo. Questo è solo il primo di una serie di eventi che in futuro vedranno partecipe anche la città di Gubbio”. “Abbiamo grandi obiettivi – ha ribadito quindi Daniela Citivenga, presidente di Tvn – e nel progetto c’è anche la riqualificazione degli impianti sportivi umbri. Siamo molto positivi e convinti di riuscire”.

Alla due giorni sono intervenuti, in vari momenti, anche il presidente della Federazione italiana nuoto (Fin) Umbria, Mario Provvidenza, e gli assessori comunali allo sport di Gubbio, Gabriele Damiani, e Perugia, Clara Pastorelli. La Fin Umbria e i due Comuni, infatti, hanno patrocinato il meeting insieme a Regione Umbria, Università di Camerino e Coni Umbria. “Siamo ancora più convinti di aver fatto la scelta giusta a sostenere Tvn – ha detto Damiani –.

Se c’è cooperazione tra società ed enti comunali i risultati arrivano, permettendoci di valorizzare i nostri impianti sportivi. Con Tvn abbiamo fatto un salto di qualità”. “Felicissimi di questa prima edizione che ci auguriamo diventi un appuntamento fisso – ha commentato Pastorelli –. Vedere la piscina Pellini così vissuta da tanti ragazzi e famiglie è veramente motivo di orgoglio. Perugia sta diventando sempre più città dello sport e questo ha anche un risvolto dal punto di vista turistico”.

