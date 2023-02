Perugia, 20 febbraio 2023 – Domenica 26 febbraio al Teatro Brecht di San Sisto prosegue la stagione “Uno spettacolo di famiglia” dedicata ai più piccini, curata da Fontemaggiore – Centro di Produzione Teatrale.

Alle ore 17:00 si va in scena con “Rodari Smart” (una produzione I Teatrini), ispirato ad alcune storie tratte dall’“Enciclopedia della favola” e da “Le favolette di Alice e Giacomo di Cristallo” di Gianni Rodari.

Un piccolo tuffo nel mondo di Gianni Rodari, un mondo fatto di acuta leggerezza, visionarietà, dissacrazione dei luoghi comuni, tensione morale e civile, che in questo spettacolo viene rivisitato e restituito attraverso l’incontro tra sonorità e musica dal vivo, linguaggio visuale, parola e movimento.

In scena Dario Mennella, musicista, e Marta Vedruccio, attrice/performance, che interagiscono con le poetiche e ironiche illustrazioni di Chiara Spinelli, video animate da Diego Franzese, proiettate e in continua interazione con gli attori e gli elementi in scena.

Un coinvolgente e poetico omaggio a colui che ha dedicato gran parte della sua vita e del suo immaginario ai bambini e ai loro mondi possibili nel centenario della sua nascita.

Biglietti – ingresso unico €7,50 – il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro dalle 16:00 oppure online (senza prevendita) dal sito www.fontemaggiore.it – Ticket online

Informazioni – Fontemaggiore 075/5286651 – 075/52895555 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

