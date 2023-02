Le regioni Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Lombardia, Veneto e Liguria hanno già regolamentato l’utilizzo come segno distintivo e di rappresentanza

Perugia, 21 febbraio 2023 – “Introdurre la fascia istituzionale nella Regione Umbria”. È questo l’obiettivo della proposta di legge presentata dal capogruppo di Forza Italia a Palazzo Cesaroni, Francesca Peppucci, che punta a modificare la legge regionale ‘5/2004’ “Disciplina di Stemma, Gonfalone, Bandiera e Sigillo della Regione”, e che ieri è stata illustrata nella Prima commissione dell’Assemblea legislativa.

“Già altre regioni – spiega Peppucci – come Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Lombardia, Veneto e Liguria hanno regolamentato l’utilizzo della fascia istituzionale come segno distintivo e di rappresentanza dell’organo, nella figura del presidente della Giunta o del presidente dell’Assemblea, o loro delegati. La volontà è quella di allinearci al percorso intrapreso da altre regioni per completare al meglio una legge già esistente e per garantire idoneo riconoscimento a momenti di rappresentanza istituzionale”.

“La fascia istituzionale – si legge nell’atto – è segno distintivo della Regione Umbria ed è assegnata al presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale, che la utilizzano in occasione di manifestazioni ufficiali al fine di rendersi immediatamente distinguibili. La fascia si deve portare a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro, riporta in sintesi grafica i tre Ceri di Gubbio che deve trovarsi, una volta indossata, all’estremità inferiore a sinistra.

In caso di presenza contestuale del presidente del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale, l’uso della fascia spetta a quest’ultimo, salvo intesa diversa tra le parti. Il presidente della Giunta, in caso di propria assenza e di contestuale assenza del presidente del Consiglio regionale, può delegare l’uso della fascia al vice presidente della Giunta o a un assessore. Il presidente del Consiglio regionale può delegare l’uso della fascia a un vice presidente del Consiglio o ad altro consigliere regionale”