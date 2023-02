Avviso pubblico per dare continuità alla convenzione sottoscritta tra la Fir Umbria ed il dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia

PERUGIA, 23 febbraio 2023 – Pubblicato l’avviso pubblico per il conferimento di dieci borse di studio riservate agli studenti del terzo anno del corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive e della laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport delle attività motorie preventive ed adattate dell’Università degli Studi di Perugia. E’ quanto prevede il bando del Comitato regionale umbro della Fir (Federazione italiana rugby) che dà continuità alla convenzione sottoscritta con il dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia.

La durata del progetto sarà di 10 mesi (una stagione sportiva) e prevede varie attività formative ed un tirocinio da svolgere presso i club e le scuole del territorio. Le dieci persone selezionate riceveranno, oltre alla formazione gratuita, una borsa di studio di 2mila euro.

Il bando è stato presentato nei giorni scorsi da Egiziano Polenzani, presidente Fir Umbria, da Andrea Biscarini, coordinatore del corso di laurea in scienze motorie e sportive, e da Giuseppe Rinonapoli, coordinatore del corso di Laurea in scienze e Tecniche dello sport e delle attività motorie e preventive.

I candidati alla manifestazione di interesse devono avere i seguenti requisiti: essere studenti del terzo anno del corso di laurea in scienze motorie e sportive o della Magistrale in scienze e Tecniche dello sport delle attività motorie Preventive e Adattate; avere sostenuto l’esame di rugby, superato con voto uguale o superiore a 26/30. Le domande dovranno pervenire tramite mail all’indirizzo crumbro@federugby.it entro le ore 13 di mercoledì 15 marzo 2023.

Per ulteriori informazioni: https://rugbyumbria.it/2023/02/21/avviso-pubblico-borse-di-studio-per-studenti-di-scienze-motorie/.

