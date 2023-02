E’ gratuito e il pomeriggio vi possono accedere bambini e ragazzi da 6 a 14 anni

Campello sul Clitunno, 23 febbraio 2023 – Uno spazio educativo dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 ai 14 anni, gratuito e accessibile a tutti e tutte, punto di riferimento per le famiglie e valido supporto nell’educazione e la cura dei figli: è questo il cuore del progetto Educenter promosso dall’azienda Meccanotecnica Umbra di Campello sul Clitunno, dalla sua società di consulenza e formazione MTU Academy & Consulting, in collaborazione con la Fondazione Giulio Loreti Onlus, il Comune di Campello sul Clitunno, Campello Fonte Solidale, Pro Loco Campello e altre aziende del territorio e con il supporto del Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane, Sociali e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia.

Educenter, attivo da circa due mesi con la presenza di circa 40 bambini, nasce come iniziativa per i figli dei dipendenti di Meccanotecnica Umbra nell’ambito di un piano di welfare aziendale che mette a disposizione anche uno psicologo, un nutrizionista, un’esperta di mindfulness, il maggiordomo aziendale e la lavanderia interna a beneficio di tutti i collaboratori.

Il progetto Educenter, però, viene aperto fin da subito a tutta la cittadinanza.

I dettagli del progetto saranno presentati in occasione di un incontro in programma venerdì 24 febbraio alle 17 nella sala congressi della Fondazione Giulio Loreti in località Settecamini a Campello sul Clitunno.

Aprirà i lavori Raffaella Bartesaghi, Direttrice Fondazione Loreti Onlus, seguiranno i saluti istituzionali di Maurizio Calisti, Sindaco di Campello sul Clitunno, Norma Proietti, Dirigente Primo Circolo Didattico Spoleto e Massimo Fioroni, Dirigente IC Spoleto 1.

L’esperienza di Educenter sarà presentata da Riccardo Cascioli, MTU Academy & Consulting e Daniela Rossi, Meccanotecnica Umbra Spa e da un rappresentante della Fondazione Loreti.

Interverranno inoltre Laura Arcangeli, già docente Università di Perugia, Moira Sannipoli, professore associato di Pedagogia delle diversità e delle differenze all’Università degli Studi di Perugia e i componenti del team di educatori di Educenter.

Concluderà i lavori Stefano Laurenti di Meccanotecnica Umbra e MTU Academy & Consulting.

