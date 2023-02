Gubbio, 23 febbraio 2023 Ridurre il più possibile la durata del doppio intervento, sul viadotto e sulla galleria, sulla strada statale 452 “della Contessa” a Gubbio: è l’impegno condiviso da Regione Umbria e ANAS in occasione dell’incontro con Confindustria Umbria e il Comune di Gubbio, convocato nei giorni scorsi dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture proprio per valutare la possibilità di contenere i tempi dei lavori.

Al tavolo di confronto, che si è svolto mercoledì 22 febbraio nella sede dell’Assessorato a Perugia, sono intervenuti l’Assessore regionale Enrico Melasecche, il Presidente della Sezione Eugubino-Gualdese di Confindustria Umbria Luca Colaiacovo, il Direttore Generale di Confindustria Umbria Simone Cascioli, il Responsabile di ANAS Umbria Lamberto Nicola Nibbi, il Responsabile della Gestione Rete ANAS Umbria Andrea Primicerio e il Sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa la necessità di provvedere alla messa in sicurezza e riqualificazione dell’arteria, che collega l’Umbria con le Marche, ma sono stati ribaditi anche i timori delle imprese per le pesanti ripercussioni che determinerebbe la chiusura totale della strada per almeno un anno. Proprio su questo aspetto è stata manifestata la volontà, da parte della Regione Umbria, di mettere in atto tutte le misure necessarie per fare in modo che la durata dei lavori, attualmente prevista in 12 mesi, sia ridotta il più possibile così da contenere i disagi alla viabilità e alla tenuta del sistema economico locale.

Dall’incontro è emerso che questo obiettivo potrebbe essere raggiunto con modalità di lavoro che permettano di procedere più velocemente, sempre nel rispetto della sicurezza, raccogliendo l’esigenza manifestata da Confindustria Umbria di prevedere anche doppi turni di lavoro, ove possibile in alcuni giorni festivi, pur comprendendo l’impossibilità di effettuare lavori notturni data la complessità tecnica del cantiere che necessita di attività rigorosamente diurna. Questo lavoro andrà in ogni caso a completare la riqualificazione di un tratto viario strategico, a garanzia dell’infrastruttura per i prossimi decenni.

“Da questo primo tavolo di confronto – sottolinea il Presidente della Sezione Eugubino-Gualdese di Confindustria Umbria Luca Colaiacovo – abbiamo ottenuto l’impegno a concentrare tutti gli sforzi possibili per ridurre i tempi di chiusura della strada. Continueremo a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, perché riteniamo fondamentale conciliare l’urgenza di risanamento dell’infrastruttura con le necessità delle realtà produttive, che rischierebbero di essere gravemente penalizzate da un intervento che non tenga adeguatamente conto delle loro esigenze”.

