Firmata la convenzione tra Camera di Commercio dell’Umbria e l’Associazione rotariana “Virgilio 2090”. L’obiettivo è aiutare i giovani imprenditori fino a 35 anni nell’analisi delle necessità della propria azienda

Perugia, 27 febbraio 2023 – Supportare l’imprenditorialità locale e in particolare quella giovanile attraverso delle attività svolte dai soci del Distretto Rotary 2090 nell’ambito del programma denominato Virgilio.

È l’oggetto della Convenzione firmata questa mattina, presso la Sala Giunta della Camera di Commercio dell’Umbria, tra l’Ente camerale e “Virgilio 2090”, l’Associazione di volontariato fra i rotariani per il tutoraggio dell’imprenditoria giovanile, finalizzata a supportare l’imprenditorialità giovanile.

A firmare la Convenzione il Segretario Generale della Camera di Commercio, Federico Sisti, accompagnato dalla dottoressa Giuliana Piandoro, Dirigente dell’Area servizi amministrativi alle imprese e regolazione del mercato, e il Presidente di “Virgilio 2090”, Piero Chiorri, accompagnato dai membri della Direzione l’Associazione di volontariato fra i rotariani.

La Convenzione prevede la collaborazione tra i due Enti per supportare l’imprenditorialità locale e in particolare quella giovanile attraverso delle attività svolte dai soci del Distretto Rotary 2090 nell’ambito del programma denominato Virgilio.

Il Distretto Rotary 2090 comprende i Rotary Club delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

Il Programma Virgilio è un’iniziativa promossa in ltalia dal Rotary International e realizzata anche nel Distretto 2090 con la costituzione nel giugno 2015 di “Virgilio 2090”. È realizzato anche in altri sei distretti rotariani di Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Sardegna ed ha lo scopo di supportare i nuovi imprenditori nella fase di avvio della loro attività e contribuire al sostegno dell’occupazione attraverso un servizio di assistenza gratuita per coloro che muovono i primi passi nel mercato.

I soci rotariani metteranno a disposizione gratuitamente la loro professionalità qualificata e la loro esperienza manageriale per consentire all’aspirante imprenditore di superare i primi difficili passi nella definizione dell’idea progettuale o nell’avviamento vero e proprio.

Compito dei tutor è di aiutare l’imprenditore nell’analisi delle necessità della propria azienda, trasferendogli parte della propria professionalità, metodologia, sicurezza psicologica e sostenendolo nel processo decisionale, con attività di tutoraggio sui temi del posizionamento strategico, dell’ingresso nel mercato, del consolidamento organizzativo, della gestione aziendale e della valutazione delle problematiche finanziarie.

Il supporto è rivolto sia ad aspiranti imprenditori residenti in Umbria che intendano avviare nel territorio iniziative di sviluppo di prodotti e servizi, con età media inferiore o uguale a 35 anni, che ad imprese già avviate o in fase di start up da non più di tre anni appartenenti a qualsiasi settore di produzione di beni e servizi, con un numero di dipendenti normalmente non superiore a dieci e operanti all’interno del territorio della Regione Umbria.

La Camera di Commercio dell’Umbria potrà così arricchire il “catalogo” di iniziative per la neo imprenditorialità, tra quelle già previste per l’orientamento al lavoro, offrendo agli aspiranti e/o neo imprenditori l’esperienza e le conoscenze di professionisti attivi in diversi settori. Si potrà così ampliare e caratterizzare l’offerta info-formativa e di assistenza tecnica in ambito di imprenditorialità.

Le Dichiarazioni

Federico Sisti, Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria: “L’Umbria è alle prese con un declino demografico rilevante, come evidenziano le statistiche e le proiezioni dell’Istat. E a questo si aggiunge il fatto che, negli ultimi quindici anni, il numero dei giovani che annualmente se ne vanno dalla regione verso altre realtà italiane e verso l’estero è cresciuto di anno in anno, moltiplicandosi per oltre cinque tra il 2007 e il 2019. Come è anche diventato pesantemente negativo il bilancio tra laureati umbri che vanno a lavorare fuori regione e all’estero e quelli che invece arrivano da fuori. Come Camera di Commercio siamo fortemente impegnati, in raccordo con le altre Istituzioni della regione, a mettere in campo iniziative qualificate ed efficaci per invertire questa situazione. La Convenzione che firmiamo oggi con Distretto Rotary 2090 nell’ambito del programma denominato Virgilio rientra e rafforza la ‘tastiera’ di interventi per far diventare l’Umbria una regione ideale dove vivere e fare impresa”.

Piero Chiorri, Presidente dell’Associazione “Virgilio 2090”: “L’Italia centrale presenta numerosi problemi, aggravatisi negli anni. La nostra attività si concentra sulla formazione, supportando i nuovi imprenditori nella fase di avvio della loro attività e contribuendo al sostegno dell’occupazione attraverso un servizio di assistenza gratuita per coloro che muovono i primi passi nel mercato. La Convenzione con la Camera di Commercio dell’Umbria rappresenta, attraverso una collaborazione aperta e senza riserve, l’occasione per un’ulteriore balzo di qualità della mission di Virgilio 2090 e ne siamo particolarmente soddisfatti”.

