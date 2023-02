Spoleto, 27 febbraio 2023 – Presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto “Rolando Lanari”, la sig.ra Tina Montinaro – moglie della Medaglia d’Oro al Valor Civile, Assistente della Polizia di Stato Antonio Montinaro, capo scorta del magistrato Giovanni Falcone – ha incontrato gli Allievi Agenti del 220° corso di formazione.

All’incontro hanno partecipato anche il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai e il capo redattore del settimanale l’Espresso, Enrico Bellavia.

Dopo la cerimonia dell’alzabandiera – cui ha fatto seguito la deposizione di una corona di alloro in memoria dei Caduti della Polizia di Stato – c’è stato l’incontro con gli allievi presso l’Aula Polivalente dell’Istituto. A dare il benvenuto ai presenti è stata la Direttrice Maria Teresa Panone che ha esortato gli allievi a prendere ispirazione dal coraggio di Antonio Montinaro e dal suo senso del dovere.

“La strage di Capaci fu l’inizio della fine della mafia – ha dichiarato il Questore Bellassai – Non abbiamo ancora vinto, ma lo Stato, da quel giorno, ha dimostrato di avere una grande forza e una grande compattezza nelle sue Istituzioni sufficiente a far indietreggiare l’arroganza e la violenza bruta di ogni organizzazione mafiosa. I colleghi che hanno sacrificato la loro vita come Antonio Montinaro hanno creduto profondamente nelle persone che tutelavano e nei valori dello Stato democratico. Sono uomini che meritano il nostro ricordo e che devono guidarvi nella vostra professione”.

Il Questore ha anche sottolineato agli allievi l’importanza della formazione, dello studio e dell’aggiornamento professionale, strumenti indispensabili per combattere l’approssimazione e la superficialità e necessari affinché, attraverso i suoi uomini, la Polizia di Stato rimanga al passo con una società in continua evoluzione.

A prendere poi la parola è stata la signora Montinaro che ha condiviso alcune riflessioni con gli allievi presenti, sottolineando quanto sia importante che i giovani comprendano fin da subito quanto sia fondamentale stare dalla parte della legalità.

“Mio marito non era un eroe – ha detto – ma un poliziotto che ha fatto un giuramento e che ha svolto il proprio dovere fino in fondo. È importante far capire ai ragazzi che si apprestano a diventare poliziotti cosa vuol dire fare il proprio dovere, stare dalla parte della legalità. Sono 30 anni che mi carico sulle spalle la Quarto Savona 15, quello che rappresenta, per evitare che il sacrificio di quei poliziotti non venga dimenticato. Non bisogna essere indifferenti, ma guardarsi intorno se vogliamo combattere la mafia e ricordare quegli uomini che hanno dato la vita per far rialzare la testa e per il cambiamento”.

Una testimonianza di forte impatto emotivo, che, certamente, rimarrà nelle menti e nei cuori dei giovani allievi agenti del 220° corso di formazione.

Infine, anche il giornalista Bellavia ha ribadito l’importanza della formazione intesa “come curiosità da nutrire e cultura da alimentare” sottolineando l’importanza dello studio della costituzione come “guida in ogni singola attività di un poliziotto”.

Al termine dell’incontro gli allievi hanno omaggiato la signora Montinaro di una targa a ricordo dell’indimenticabile momento vissuto insieme a Spoleto.

(1)