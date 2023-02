Il 3 marzo, alle ore 17.00, parlerà di “Eleonora d’Arborea: prima, unica giudicessa della storia. Guerriera incrollabile, indomabile e vittoriosa”

Terni, 28 febbraio 2023 – Per il nostro incontro di venerdì 3 marzo, alle ore 17.00, presso il Caffè Letterario della BCT di Terni, Biblioteca Comunale, abbiamo scelto una figura particolare per ricordare le donne: poliedrica, intelligente, concreta, decisa, capace di ricoprire al meglio i diversi ruoli di moglie, madre, regina, condottiera e legislatrice che la vita ed il destino le avevano riservato.. La Prof.ssa Maria Lucia Tanas ci incanterà con: “Eleonora d’Arborea: prima, unica giudicessa della storia. Guerriera incrollabile, indomabile e vittoriosa” Altrettanto importante, il suo Codice, tanto da restare in vigore nell’intera Sardegna per oltre 400 anni fin dopo la conquista dell’isola da parte degli Aragonesi e fino oltre un secolo dopo l’avvento dei Savoia: tanto che solo nel 1827 fu sostituito dal codice emanato da Carlo Felice. Amata dal popolo, acclamata dai posteri, mitizzata dalla letteratura e dalla storiografia ottocentesca è ancora oggi considerata un simbolo dell’epoca più enigmatica ed affascinante del Medioevo sardo.

Sua figura deve essere ricordata come una delle prime donne che lottò seriamente per i diritti e per l’emancipazione del genere femminile.

Eleonora fu l’ultima regnante indigena dell’isola, capace di radunare sotto un’unica identità di popolo genti diverse che per la prima volta sotto la sua guida si riconobbero come entità sociale e culturale, lottando contro il popolo invasore per ristabilire l’unità “nazionale”.

Eleonora d’Arborea di cui Carlo Cattaneo scrisse che era “..la figura più splendida di donna che abbiano le storie italiane, non escluse quelle di Roma antica..” ha legato in modo indelebile il proprio nome alla storia sarda oltre che per lo strenuo tentativo di unificare la regione Sardegna in un unico regno, anche e soprattutto per l’opera di organizzazione giudiziaria e amministrativa del Giudicato che ha la sua massima espressione nella promulgazione, nel 1392 d.c. di un corpo di leggi scritte: la “Carta de Logu” (carta del territorio dello stato) che per chiarezza, innovazione ed adeguamento alle tradizioni costituisce un esempio di legislazione che nella sua epoca ebbe pochissimi riscontri.

Anche quest'anno ci attende un marzo che non solo aprirà le porte alla primavera, alla rinascita della natura ed al trionfo del lato femminile dell'universo..

Un altro incontro culturale mensile del Gruppo Archeologico su un tema che, ogni anno, si rinnova. Infatti, l’8 marzo è ormai riconosciuto universalmente come il giorno della Festa della Donna: una giornata dedicata al ricordo e alla riflessione sulle loro conquiste politiche, sociali, economiche, ma anche sulle discriminazioni di cui, anche attualmente, sono ancora oggetto. La storia della Festa delle Donna risale ai primi del Novecento.

