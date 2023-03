Al tavolo Anas, comune Gubbio, Camera di commercio e Associazioni di categoria: impegno di tutti ad accelerare al massimo i lavori per concluderli prima del natale 2023

Perugia, 2 mar. 023 – L’assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche ha convocato ieri pomeriggio una riunione operativa, nella sede dell’Assessorato, con Anas, Comune di Gubbio, Camera di Commercio, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria, allo scopo di condividere le soluzioni che sono state individuate per la riduzione dei tempi di esecuzione degli imminenti lavori che dovranno essere realizzati sulla strada statale 452 “della Contessa”, con un doppio intervento sul viadotto e sulla galleria.

Alla riunione, che fa seguito all’analogo incontro di una settimana fa voluto dall’Assessorato proprio per valutare le possibili modalità organizzative del cantiere volte a contenere disagi e ripercussioni per cittadini e imprese, hanno preso parte tra gli altri il sindaco di Gubbio, Filippo Mario Stirati, il responsabile di Anas Umbria Lamberto Nicola Nibbi, il presidente della sezione Eugubino-Gualdese di Confindustria Umbria, Luca Colaiacovo, i rappresentanti di Confcommercio Gubbio e il direttore di Confcommercio Umbria, Vasco Gargaglia.

Un incontro proficuo e costruttivo, servito ad illustrare le azioni di Anas e Regione per l’accelerazione dei lavori.

“Ci sono tutte le premesse perché prima di Natale, e comunque entro l’anno, si concluda la riqualificazione di questa strada strategica per il territorio eugubino e i collegamenti fra Umbria e Marche” ha detto l’assessore Melasecche.

“Già da alcuni mesi ci siamo attivati in questo senso – ha ricordato – eseguendo intanto gli opportuni interventi di riqualificazione e bitumazione della strada comunale ex Contessa, su cui verrà deviato il traffico leggero durante i lavori. Inoltre è stata concordata con Anas l’unificazione in un solo cantiere dei due interventi previsti prima separatamente, sempre allo scopo di ottimizzare i tempi”.

“Il nostro impegno – ha proseguito – è stato poi quello di definire insieme ad Anas tutte le possibili soluzioni organizzative per ridurre la durata del cantiere, la cui apertura è prevista dopo le festività pasquali, in accoglimento delle sollecitazioni dell’amministrazione comunale. Conta accelerare al massimo, condividiamo le vostre preoccupazioni – ha aggiunto – ed è questo l’obiettivo che ci siamo posti, per ridurre ulteriormente, anche a meno di 10 mesi, la durata del cantiere, rispetto ai 12 mesi previsti dal contratto”.

“L’impresa è oltretutto locale – ha sottolineato – ed Anas, su nostra sollecitazione, ha già previsto sovrapprezzi di cui potrà avvalersi l’azienda per l’estensione del lavoro anche al sabato e alla domenica e su più turni. Per ragioni di sicurezza, nel caso del viadotto, vista la complessità dei lavori che comporteranno la sostituzione dell’intero impalcato, non sarà possibile il lavoro notturno. Resta ferma la volontà da parte della Regione, di Anas di comprimere quanto più possibile i tempi di esecuzione ed è interesse dell’impresa agire in questa direzione. Abbiamo posto le basi perché questo avvenga – ha concluso – e se, non interverranno criticità legate a condizioni meteorologiche o imprevisti, ci ritroveremo tutti insieme prima del prossimo Natale sul nuovo viadotto per la cerimonia inaugurale”.

Soddisfazione è stata espressa dagli intervenuti, che hanno sottolineato l’importanza della strada della Contessa per residenti ed imprese.

(13)