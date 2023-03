Sono omaggi per le missioni istituzionali all’estero dell’Ateneo

Deruta, 3 marzo 2023 – Il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, ha visitato stamane l’Università per Stranieri di Perugia e ha consegnato al Rettore, Prof. Valerio De Cesaris, i piatti realizzati dagli artigiani della ceramica di Deruta con il logo dell’Ateneo di Palazzo Gallenga.

Il Rettore ha ringraziato il sindaco di Deruta per il dono e ha confermato di voler portare nei viaggi istituzionali all’estero questi tradizionali prodotti della ceramica umbra per farne omaggio ai partners internazionali, in una fruttuosa sinergia tesa a promuovere l’artigianato della ceramica e a valorizzare l’Università per Stranieri di Perugia nel mondo attraverso manufatti di elevato pregio e riconosciuta eccellenza nel Made in Italy.

