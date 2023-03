Foligno, 3 marzo 2023 – Il primo marzo a Bruxelles si è tenuta la terza “Convention della Rete Europea dei Comuni Amici della Famiglia”.

Il Comune di Foligno è stato invitato nella sede della European Large Families Confederation dalla presidente Regina Maroncelli a ritirare il premio “per aver implementato le politiche familiari in modo innovativo”.

“Siamo orgogliosi di essere tra i pionieri in Europa di nuove politiche familiari, e di aver rappresentato l’Italia a Bruxelles insieme alla città di Alghero – dichiara l’assessore alle Politiche Familiari Agostino Cetorelli – il riconoscimento ci è stato consegnato dalla vicepresidente della Commissione Europea Dubravka Suica. La certificazione è frutto del rispetto degli impegni presi con il Piano per la Famiglia elaborato dalla giunta lo scorso anno: sostegno alla natalità, riforma e potenziamento dell’affido, bonus sport e cultura, attenzione all’accesso alle attività sportive per i disabili e percorso nelle scuole superiori di educazione all’empatia per gli adolescenti.

Ringrazio il Sindaco, la Giunta, la dirigente Sandra Ansuini, Silvia Bartoli e Daniela Durastanti responsabile dell’ufficio Politiche Familiari.

Gli amministratori di un Comune della Liguria mi hanno già contattato per replicare le nostre politiche. Quest’anno – fa sapere l’assessore Cetorelli – lavoreremo per rendere i parchi a misura di famiglia, aumentare i parcheggi rosa a favore delle mamme, presentare un’iniziativa di accoglienza dei nuovi nati in sinergia con Afam, consultori Asl e Associazione Culturale di Pediatri”.

