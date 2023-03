Per aver attuato efficaci politiche di welfare a favore dell’occupazione femminile nel 2022. A ritirare il riconoscimento, nel corso della cerimonia che si è tenuta ieri all’Antiquarium di Corciano, Dominga Cotarella, Ceo dell’azienda vitivinicola

Corciano, 4 marzo 2023 – “Famiglia Cotarella è stata una delle aziende umbre che, meglio di altre, ha saputo attuare, nel 2022, strategie e politiche di welfare efficaci sia per l’inserimento che per il mantenimento dell’occupazione, in particolare quella femminile, dando un concreto esempio di attuazione della legge regionale sulle discriminazioni multiple delle donne con disabilità.”

Con questa motivazione, per la seconda edizione del “Premio Future Female. Welfare e sostenibilità del lavoro femminile” è stata assegnata a Famiglia Cotarella la Menzione speciale “Donna”.

A consegnare il riconoscimento a Dominga Cotarella, Ceo dell’azienda vitivinicola, nel corso della cerimonia che si è tenuta venerdì 3 marzo all’Antiquarium di Corciano, sono state la consigliera regionale Francesca Peppucci, promotrice della suddetta legge regionale, e Caterina Grechi, Presidente del Centro Pari Opportunità della Regione dell’Umbria.

“Noi tre sorelle -ha detto Dominga, in rappresentanza anche di Marta ed Enrica Cotarella- abbiamo avuto la fortuna pazzesca d avere due modelli di padri coerenti e credibili che ci hanno trasmesso questi valori come punto di riferimento. Se vogliamo lasciare un segno vero, piccolo o grande che sia, in questo mondo -ha concluso- non lo lasceremo tanto con le strutture che sapremo creare e sviluppare, ma con il bene che faremo.”

La stessa consigliera regionale Francesca Peppucci ha ricordato come, riguardo proprio alla legge relativa alle discriminazioni multiple delle donne con disabilità, di cui lei stessa è stata promotrice, Famiglia Cotarella si sia impegnata da subito a fare qualcosa di concreto, dando avvio alle pratiche per l’assunzione di donne con disabilità, in attuazione alla suddetta norma.

