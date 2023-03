Perugia, 11 marzo 2023 – Nel corso dei servizi di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno denunciato due uomini – un cittadino italiano, classe 1982 e un cittadino tunisino, classe 1988 – per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Erano circa le 19 quando gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, unitamente al personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, transitando nella strada Trasimeno Ovest, hanno notato la presenza di un veicolo sospetto. Il conducente, alla vista della pattuglia, ha accelerato repentinamente tentando di eludere il controllo dei poliziotti e di darsi alla fuga.

Dopo aver invertito la marcia, gli agenti si sono quindi messi all’inseguimento del veicolo che è stato raggiunto è fermato poco dopo. Il 34enne, però, è scappato lanciandosi in una scarpata, facendo perdere le proprie tracce.

Poco dopo, sul posto è giunto il 41enne – poi risultato essere il proprietario del veicolo – il quale ha riferito agli agenti che quella era la sua auto, rubata lo stesso pomeriggio nei pressi di un noto esercizio commerciale della zona.

Dopo averlo identificato, anche alla luce dei suoi precedenti di polizia, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno del veicolo sono stati rinvenuti 3 involucri termosaldati contenenti della sostanza stupefacente poi risultata essere del tipo “eroina”.

Il controllo è stato poi esteso all’abitazione del 41enne dove gli agenti hanno rinvenuto un bilancino di precisione e altro materiale atto al confezionamento dello stupefacente.

Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno appreso che nell’abitazione dell’uomo, coabitava anche un cittadino straniero di 34 anni, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, non presente nell’abitazione durante il controllo di polizia.

Insospettiti, pensando potesse essere lo stesso che poco prima si era dato alla fuga, i poliziotti hanno contattato il Pronto Soccorso dell’Ospedale per verificare se l’uomo – che durante la caduta aveva riportato delle lesioni – si fosse portato presso il nosocomio per farsi medicare.

I sanitari hanno confermato, infatti, la presenza di un cittadino tunisino che aveva riportato una lesione compatibile con la dinamica dei fatti.

Portatisi presso il Pronto Soccorso, gli agenti hanno riconosciuto l’uomo come lo stesso che, poco prima, si era dato alla fuga, convivente con il 41enne.

Accompagnati presso gli uffici della Questura per le attività di rito, le due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso. La sostanza stupefacente e tutto il materiale atto al confezionamento dello stesso, invece, è stato sequestrato.

(1)