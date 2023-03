Sono incentrate sulla modalità di intuizione, elaborazione e stesura iniziale dell’idea artistica. Venerdì 17 marzo (ore 18) inaugurazione nello spazio espositivo di via Bramante n.26

PERUGIA, 11 marzo 2023 – Sarà inaugurato venerdì 17 marzo 2023 (ore 18) a Perugia il quinto capitolo della rassegna di mostre d’arte contemporanea dal titolo “Drawing as concept”. Trebisonda, spazio culturale in via Bramante dove si terrà l’esposizione, si conferma così in Umbria come luogo di grande ricerca nel panorama della contemporaneità.

Saranno così visitabili fino al 16 aprile 2023 i lavori di: Noemi Belfiore, Ursula Bolck-Jopp, Antonella Capponi, Sara Cancellieri, Edoardo Cialfi, Emanuele Giannetti, Johannes Gottwald, Gisela Heide, Peter Kees, Helmut Kirchlechner, Petra Kuptz, Gianni Lillo, Mauro Manetti, Andreas Mitterer, Germano Serafini, Stefan Wehmeier, Wang Yu.

L’associazione arti visive Trebisonda, con il patrocinio del Comune di Perugia, presenta l’ultima edizione di una rassegna di cinque mostre sotto il titolo generale di “Drawing as concept”. Il tema analizzato fa riferimento alle modalità di intuizione, elaborazione e stesura iniziale dell’idea delineando i percorsi attraverso i quali l’intuizione dell’artista si manifesta.

Le mostre “Drawing as concept” sono accompagnate di volta in volta da un testo a carattere generale sulla tematica: per questo nuovo appuntamento “Drawing as concept #4” il catalogo (freemocco edizioni) sarà corredato dai contributi di Maurizio Coccia e Lorenzo Fiorucci, Copertina: Franko b, From the series of oh lover boy, 2000, foto di Manuel Vason.

“…L’idea di un’arte di trincea è fuorviante oltre che nociva. Eppure. Eppure qualcosa che sembra resistere alla voracità digitale, c’è. Un atteggiamento che pare essere sfuggito (o incomprensibile) ai patiti dell’etere: lo scetticismo. La possibilità che ciò che vediamo non sia del tutto vero, giusto, efficace. Magari è l’arte a incarnare la civiltà del dubbio di fronte al monopolio della sovraesposizione iconografica?…” Maurizio Coccia

“…Il disegno, nel suo senso più nobile, non necessariamente ha bisogno di manifestazione visiva, attraverso la materia tangibile, utile solo per dare conforto agli occhi e dissetare la ragione. Il disegno può essere puro gesto effimero ad uso e consumo del suo autore. Anzi forse in linea di massima e in termini assoluti è sempre stata questa la sua caratteristica fondamentale…” Lorenzo Fiorucci

A partire dal precedente capitolo del progetto, “Drawing as concept #3”, il percorso artistico di Trebisonda, inoltre, si è arricchito della collaborazione di Brand Culturale, per un lavoro sinergico nell’ottica di una promozione culturale che contraddistingue l’operato di entrambe le realtà.

Brand Culturale è una agenzia creativa transdisciplinare che immagina, sviluppa e promuove progetti per generare sinergie produttive tra cultura, sapere e mondo dell’impresa. Ed in questo caso, sul terreno dell’arte contemporanea, intreccia il suo cammino con l’azione di Trebisonda.

Dallo spirito di coesione e di condivisione, da cui è nato Brand Culturale, e fermo l’obiettivo costante di valorizzare l’Umbria e le sue eccellenze, proseguono quindi anche le iniziative che l’hub inclusivo di progettualità condivise – ideato da alcuni creativi umbri che credono sulla comunicazione culturale come forma di “marketing” adatta all’Umbria e al suo patrimonio artistico, tra i più ricchi e invidiati al mondo – ha deciso di mettere in atto.

Il nuovo progetto di collaborazione nasce ancora con la logica di sviluppare iniziative “creative” al servizio del territorio, visto che questo è uno degli asset fondamentali dell’hub.

Per la componente di artisti provenienti dalla Germania organizzazione e traduzioni di Robert Lang.

La mostra, ad ingresso libero, è visitabile il venerdì, sabato e domenica dalle ore 17.30 alle 19.30 o su appuntamento (tel. 3315793797 – 3381593981).

Gli artisti che hanno esposto nei precedenti appuntamenti

“Drawing as concept #0”: Sergio Baldassini, Stefano Bonacci, Polly Brooks, Cinzia Colombo, Andrea Colombu, Luca Costantini, Maurizio Gualdi, Elly Nagaoka, Virginia Ryan, Franco Troiani, Stefano Mosena, Samantha Passaniti, Carla Sacco, Sandford&Gosti, Alberto Timossi, Stefano Tondo.

Testo di Giorgio Bonomi.

“Drawing as concept #1”: Rita Albertini, Tito Amodei, Sauro Cardinali, Caterina Ciuffetelli, Ysabel Dehais, Carlo Dell’Amico, Roberto Ghezzi, Aldo Grazzi, Luca Leandri, Roberta Meccoli, Antonio Pazzaglia, Ugo Piccioni, Attilio Quintili, Margherita Taticchi, Sara Tosti.

Testi di Marco Bastianelli, Mara Predicatori.

“Drawing as concept #2”: Paolo Assenza, Peter Bartlett, Franca Bernardi, Arianna Bonamore, Anja Capocci, Lea Contestabile, Elfrida Gubbini, Clara Luiselli, Serenella Lupparelli, Giulia Manfredi, Saverio Mercati, Laura Palmieri, Diego Randazzo, Nicola Rotiroti, Dafne Tafuri, ScAle architects.

Testi di Maila Buglioni e Aldo Iori.

“Drawing as concept #3”: Claudia Angrisani, Toni Bellucci, Marco Bongiorni, Mara Brera, Francesco Capponi, Luigi Fucchi, Fabio Giorgi Alberti, Piotr Hanzelewicz, Myriam Laplante, Serse Luigetti, Francesca Manfredi, Manfredo Manfredi, Lucia Maria Minervini, Davide Serpetti, Meri Tancredi.

Testi di Bianca Pedace e Davide Silvioli.

