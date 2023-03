24 gli atleti (classe 2007) convocati. Alessandro Speziali: “Siamo molto soddisfatti dei ragazzi”

Perugia, 14 marzo 2023 – Trasferta per 24 under 17 umbri (classe 2007) che hanno preso parte alla competizione interregionale, organizzata da Fir e gestita dalla Fir Lazio, che si è tenuta domenica scorsa presso il campo Villa Pamphili Rugby di Roma. Oltre alla rappresentativa dell’Umbria, erano presenti quelle delle regioni Marche, Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna, Lazio, Sicilia, Abruzzo, Toscana e Campania.

“Molto bene la partecipazione, stiamo riuscendo a creare un bel gruppo che pian piano si comincia ad allenare con regolarità. Nelle partite si sono viste queste cose buone, altre da aggiustare ma ci sta visto che è una selezione e non una squadra che gioca sempre insieme. Siamo molto soddisfatti di come stanno reagendo i ragazzi, che ci hanno fornito degli ottimi stimoli e spunti per il lavoro futuro. Finalmente quest’anno l’Umbria riesce ad esprimere una selezione di soli nati nel 2007: abbiamo un buon numero su cui lavorare per creare la qualità necessaria che competa ad una selezione regionale. La strada è buona ed ora è il turno dello staff di dare quella marcia in più”, ha dichiarato il tecnico Alessandro Speziali che ha accompagnato i ragazzi in trasferta insieme ai colleghi Luca Mion e Giulio Battistacci.

Sono stati convocati per la trasferta di Roma: Augusto Alessandri, Thomas Baldoni, Alessandro Barbadori, Kelvin Bertini, Edoardo Bolano, Samuele Bruè, Alessandro Bruni, Gabriele Cavalletti, Davide Comito, Gianmatteo Cossu, Giovanni D’Alessandro, Tommaso Di Gregorio, Riccardo Fioriti, Beniamino Laurenti, Giovanni Lupi Grassi, Andrea Marchesini, Gherardo Mugnani, Giulio Rossi, Simone Saleppico, Lorenzo Scanu, Leonardo Smacchim Nazar Tilichenko, Francesco Valori e Francesco Viggiani.

Il prossimo appuntamento con una competizione interregionale under 17 è fissato per il 16 aprile.

