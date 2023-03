Foligno, 13 marzo 2023 – “IN ALTO – Assemblea della Montagna” ha presentato stamani a Palazzo Trinci il programma di eventi “La goccia del cambiamento sei tu”, per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua.

Il tema mondiale del 2023 è l’invito esteso a tutti ad offrire un contributo con comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico e i conseguenti effetti sulle risorse idriche: “Tu con la tua famiglia, la scuola e la comunità puoi fare la differenza cambiando il modo in cui usi e consumi l’acqua. Fai la tua parte”.

Il programma intende sensibilizzare tutti i cittadini, dai bambini ai più adulti, sui temi ambientali consolidando il senso di appartenenza al proprio territorio partendo proprio dall’acqua che è l’elemento naturale più rappresentativo e prezioso del territorio montano.

Nell’iniziativa sono stati coinvolti gli alunni di oltre 50 classi delle scuole d’infanzia e delle scuole primarie del Comune di Foligno – premiati stamani con attestati di partecipazione – che nell’ambito dei percorsi di educazione ambientale hanno realizzato elaborati di vario genere che, sempre a partire da oggi, sono stati esposti nella Corte di Palazzo Trinci.

Al fine di assicurare al progetto una adeguata valenza culturale, scientifica e didattica gli organizzatori si sono avvalsi della collaborazione e del patrocinio del Comune di Foligno, del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Laboratorio di Scienze Sperimentali, GAL Valle Umbra e Sibillini, degli Enti ed Associazioni competenti nel settore idrico ed ambientali quali AURI, Valle Umbra Servizi SpA, Consorzio Bonificazione Umbra, ARPA, Legambiente, UNESCO. Importante è stato il coinvolgimento delle associazioni escursionistiche presenti sul territorio: CAI, Valle Umbra Trekking APS, ASD Orme Camminare Liberi, ASD Atletica Winner. L’iniziativa beneficia del supporto finanziario di BCC di Spello e del Velino, BCC dei Sibillini, CREDEM Euromobiliare. La valenza culturale e sociale del programma è stata confermata e rafforzata dalla RAI che ha concesso il patrocinio e Media Partnership di RAI Umbria e del TGR Umbria. La conferenza odierna – sono stati trasmessi video dove i bambini ricordavano, tra l’altro, l’importanza di non sprecare l’acqua – è stata moderata da Luca Ginetto, caporedattore TGR dell’umbria.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti, fra gli altri, Giovanni Parapini, sede RAI Umbria, Chiara Biscarini, docente di costruzioni idrauliche e responsabile Unesco Chair-Water Resources Management and Culture – Università per Stranieri di Perugia, Alessia Marini, dirigente Scolastico IC Foligno 5. Parapini ha parlato del progetto “Ripartiamo dai territori”.

“Ci sono valori ed eccellenze che possono essere di esempio per le città dove si registra una qualità scadente dei servizi – ha detto Parapini – la nostra idea è di far capire che esistono un patrimonio di valori e contenuti nei territori e bisogna valorizzarli”. Biscarini ha risposto, tra l’altro, alle curiosità dei bambini che hanno chiesto informazioni sul ciclo dell’acqua e sulle tecnologie, essenziali, per cercare costi minori per la desalinizzazione del mare.

Alessandro Alessandri, per gli organizzatori ha ricordato il programma che è articolato in due momenti: uno dedicato alle scuole e un altro esteso a tutti.

Ecco i prossimi appuntamenti (alcune iniziative con le scuole si sono già svolte)

Martedì 21 Marzo- Mercoledì 22 Marzo

Sono previste escursioni didattiche per 100 alunni:

il 21 marzo visiteranno il Parco di Colfiorito per poi scendere a Capodacqua dove saranno guidati all’interno dell’Acquedotto;

il 22 visiteranno Rasiglia e la Sorgente di AcquaBove.

Sabato 25 Marzo

Belfiore-Altolina ore 9

Un dono alla Sorgente di Rasiglia

Una brocca d’acqua portata dagli atleti lungo il Menotre fino a Rasiglia

Verchiano ore 9

“Sorgenti e Fontane”

Percorrendo la “Strada delle Vigne” fino alla “Fontana dei Trinci”

Cammoro-Orsano ore 9

“Zampilli di cultura e tradizione”

L’acqua salutare della Sorgente Fauvella e l’Eremo di San Paterniano

Pale ore 9

“Fattore Acqua”

Mostra fotografica. Dal 22 al 26 marzo.

Scopoli ore 15.30

“Ripartiamo dai territori”

Giovanni Parapini – Direttore RAI Umbria

Tiberio Timperi -Giornalista, Conduttore TV

Alessandri Alessandro – Assemblea della Montagna

ore 17 “Immersione”

Marco Scolastra: pianoforte

Federico Capitoni: testo e voce narrante

Domenica 26 Marzo

Colfiorito ore 9

“Guidati dall’acqua”

Dalla Palude di Colfiorito ad Afrile e, seguendo il Roveggiano, giù a Capodacqua

Pale ore 9

“L’anello nell’acqua”

Da Pale alle Fonti di Sassovivo e fin dentro la “Grotta dell’Orso”

Vescia ore 9

“L’acqua del castello”

I laghetti, la sorgente di AcquaBianca e poi dentro il “Castello dei Recchi”

Rasiglia ore 11.30- 12.30 15.30 – 16.30

“Aprite le ali”

Passeggiata “giocata” per bambini nel borgo di Rasiglia

Pale ore 15.30

“L’acqua fonte di vita”

Luciano Mattioli, Gianluigi Bertuzzi, Chiara Girolami, Enzo Giovannini, Alessandra Bertuzzi, Francesco Romagnoli

Belfiore ore 16 – 19

I misteri del “Pozzo di S.Girolamo”

Capodacqua ore 17.30

“L’acqua, bene universale da custodire oggi per il futuro”

Tommaso Moramarco – Dirigente di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

A cura di Festa Scienza Filosofia

