Focus sulla sostenibilità: gli strumenti per le imprese del settore

Perugia, 15 marzo 2023 – Condividere progettualità e iniziative per favorire lo sviluppo dell’industria grafica, cartotecnica e cartaria dell’Italia centrale: è con questo obiettivo che la Sezione Grafica e Cartotecnica di Confindustria Umbria ha riunito nella sede di Perugia le imprese del comparto associate a Unindustria, Confindustria Ancona, Confindustria Ascoli Piceno, Confindustria Macerata e Confindustria Pesaro Urbino in occasione del primo Meeting delle Sezioni Grafiche, Cartotecniche e Cartarie del Centro Italia.

Nel corso dell’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Federazione Carta e Grafica e che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo finanziario, sono state affrontate le principali tematiche di interesse per le aziende del comparto: dal caro energia alla transizione digitale, dalla gestione degli imballaggi alla valorizzazione della carta come materiale naturale, riciclabile e riciclato.

Ai lavori, aperti dal Presidente della Sezione Grafica e Cartotecnica di Confindustria Umbria Giuseppe Cellini (nella foto) e dal Direttore Generale di Confindustria Umbria Simone Cascioli, è intervenuto tra gli altri l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni.

“Siamo orgogliosi – ha affermato Giuseppe Cellini – di aver ospitato questo primo importante incontro, che ha rappresentato un’occasione preziosa di confronto e networking. Il manifatturiero cartario, grafico e cartotecnico si caratterizza per realtà di eccellenza, che hanno fatto dell’innovazione e della specializzazione produttiva i loro punti di forza. È dunque necessario implementare azioni sinergiche tra i territori, che permettano alle nostre imprese di essere ancora più forti, competitive e sostenibili. Ci impegneremo per fare in modo che questo meeting, che ha raccolto grande partecipazione ed entusiasmo, possa diventare un appuntamento annuale”.

Un focus specifico è stato dedicato alla sostenibilità, con la presentazione del progetto varato dalla Federazione Carta e Grafica per supportare le imprese associate nella rendicontazione delle performance ambientali e sociali.

Sul tema della rendicontazione di sostenibilità della filiera si è concentrata la tavola rotonda moderata dal giornalista Giacomo Marinelli Andreoli, alla quale hanno partecipato Valeria Fazio, Partner Sustainable Innovation BDO Italia, Arianna Lovera, Senior Programme Officer Forum per la Finanza Sostenibile e Chiara Faenza, Responsible Sustainability and Values Innovation COOP Italia.

A seguire gli interventi del Presidente e del Direttore Generale di Assografici, Emilio Albertini e Maurizio D’Adda, del Direttore Generale di Acimga Enrico Barboglio, del Presidente di ENIP-GCT, Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica Cartotecnica e Trasformatrice, Marco Spada e dei Presidenti delle Sezioni dei settori coinvolti di Unindustria Carlo Montedoro, di Confindustria Ancona Michele Casali, di Confindustria Ascoli Piceno Bruno Amadio, di Confindustria Macerata Alberto Luchini e di Confindustria Pesaro Urbino Neni Rossini.

“È ormai diffusa la consapevolezza – ha evidenziato il Direttore Generale di Assografici, Maurizio D’Adda – che perseguire la sostenibilità aiuterà le aziende ad essere più forti nel mercato. Come Federazione Carta e Grafica abbiamo elaborato uno strumento per offrire alle imprese un sostegno concreto per la rendicontazione delle performance di sostenibilità. Si tratta di una piattaforma che risponde ai principali standard internazionali, tiene conto delle specificità dei nostri settori ed è particolarmente utile, con uno specifico livello introduttivo di rendicontazione, anche per le PMI che intendono iniziare un percorso di monitoraggio della sostenibilità”.

Il meeting è stato preceduto dalla presentazione del volume “Il vento del nord in Umbria” di Domenico Taschini, funzionario di Confindustria Umbria e segretario del Comitato provinciale Istruzione Grafica di Perugia, che racconta la nascita e lo sviluppo dell’arte grafica in Umbria attraverso seicento anni di storia e lo studio approfondito di documenti e fonti.

