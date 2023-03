Giornata di studi “De Amphiteathris” in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Abbazia di Sassovivo, la Pro Foligno e la Consulta di coordinamento per le Associazioni Cultural il 18 marzo alle ore 16,30

Foligno, 15 marzo 2023 – Si svolgerà sabato 18 marzo, alle 16,30, nella sala conferenze di palazzo Trinci, a Foligno, la giornata di studi “De Amphiteathris Un incontro per l’anfiteatro di Fulginia” promossa da “Fulginia Comitato internazionale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico di Foligno” in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Abbazia di Sassovivo, la Pro Foligno e la Consulta di coordinamento per le Associazioni Culturali di Foligno.

L’iniziativa, che si avvale patrocinio del Comune di Foligno, ha lo scopo di fornire nuove conoscenze sulla consistenza materiale dell’anfiteatro Fulginia, oggetto di un progetto di ricerca che prevede di indagare archeologicamente l’edifico anche mediante l’utilizzo di tecnologie di rilevamento all’avanguardia e software per modellazioni 3D. Fin dal XVI secolo le fonti documentano la presenza a Foligno di resti murari pertinenti a un anfiteatro localizzati nei pressi della chiesa Santa Maria in Campis, in una zona limitrofa a quella in cui sono venute alla luce numerose emergenze ascrivibili a strutture private e pubbliche di epoca romana, che orientano a individuare in quest’area il sito dell’antica Fulginia

Attualmente l’edificio per spettacoli è riconoscibile in primo luogo dall’analisi delle aereofotografie e delle immagini satellitari, nelle quali la traccia che lo identifica ha una forma ellittica di circa100 x 65m che permette di ipotizzare, sulla base di un raffronto con gli altri anfiteatri dell’Umbria noti, una capienza di circa 10.000 spettatori, inducendo al contempo a un ripensamento del ruolo stesso della Foligno romana, dato che una città con un anfiteatro di tali dimensioni mostra chiaramente di essere un centro di importanza notevole, tuttora insospettata. Solo improrogabili scavi stratigrafici potranno ad ogni modo chiarire sia le caratteristiche costruttive sia la datazione del monumento, approssimativamente fissata alla prima metà del I secolo d.C., in coerenza con il periodo diffusione degli anfiteatri nel mondo romano e nel resto dei centri umbri. Con queste motivazioni, nell’ambito del progetto di ricerca promosso da “Fulginia Comitato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico di Foligno”, è attualmente in corso di pianificazione lo svolgimento di una prima campagna di scavi.

Interverranno, fra gli altri Filippo Coarelli, docente emerito dell’Università degli Studi di Perugia, Federica Rinaldi, Parco Archeologico del Colosseo.- Responsabile dell’Anfiteatro Flavio, Maria Romana Picuti (Università La Sapienza di Roma).

Sarà possibile seguire la giornata di studi anche in diretta streaming:

https://foligno.civicam.it/live151-De-Amphitheatris-Un-incontro-per-l-anfiteatro-di-Fulginia.html

(1)