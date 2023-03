Foligno, 15 marzo 2023 – E’ stato presentato stamani il programma delle Giornate Dantesche, in programma dal 25 marzo al 6 aprile prossimo. Cristiana Brunelli, coordinatrice scientifica delle Giornate Dantesche, ha illustrato il calendario di eventi che prevede iniziative di diverso tipo, per coinvolgere diverse fasce di pubblico, dagli studiosi ai cittadini interessati o curiosi, oltre agli studenti delle scuole superiori, con la partecipazione del Carnevale di Sant’Eraclio che esporrà il carro dedicato a Dante.

Il 25 marzo – il “Dantedì” – ci saranno una conferenza di Giuseppe Lupo, scrittore e docente universitario dell’Università Cattolica di Milano e la presentazione della copia anastatica dell’editio princeps della Divina Commedia edita dall’Editoriale Campi e illustrata da Filippo di Sambuy, presente lo stesso artista. Italo Tomassoni (direttore artistico del Ciac) che presenterà l’opera nella conferenza “Filippo de Sambuy, l’inattuale” ha sottolineato che “la ristampa è una novità iconografica rispetto alla tradizione delle ristampa perché l’artista produce acquarelli, forme d’arte di estrema difficoltà”. Previste le presentazioni di libri: “L’artista dell’anima. Giotto e il suo mondo” con l’autore Alessandro Masi (Società Dante Alighieri) e Italo Tomassoni (il 27 marzo); “Dante pop e rock. Le suggestioni dantesche nella musica e nella cultura contemporanea” con Trifone Gargano (29 marzo). Sarà inoltre presentato il catalogo “Dante nelle terre del Ducato”, con l’intervento di Luigi Rambotti (2 aprile).

Dal punto di vista scientifico sono previste diverse conferenze in vari spazi della città come la biblioteca comunale, la sala rossa di Palazzo Trinci, l’Oratorio del Crocifisso, la sala Sisto IV di Palazzo Trinci, tenute da studiosi come Rodney Lokaj (28 marzo), Simone Casini (30 marzo), Paolo di Stefano (31 marzo), Elena Laureti (4 aprile).

Sarà inoltre proiettato il docufilm “1472-2022. La Comedia di Foligno”, realizzato lo scorso anno con il contributo del Comune di Foligno, dalla Società Dante Alighieri con la regia di Lamberto Lambertini (1 aprile).

Ai giovani delle scuole medie della città saranno dedicate due giornate di incontri di laboratorio a tema dantesco (3 e 4 aprile) con la collaborazione dell’’Istituto Professionale Orfini e del Liceo delle Scienze Umane Frezzi-B.Angela di Foligno. Come ogni anno si terrà poi il concorso “Commediando” dedicato alle scuole superiori dell’Umbria con la partecipazione dei “Naufraghi Inversi” che proporranno uno spettacolo di intrattenimento con recita di versi della Divina Commedia accompagnati da musiche originali.

Le Giornate Dantesche 2023 si concluderanno il giorno 6 aprile con l’incontro “E cede la memoria a tanto oltraggio: Dante tra l’oltre e il limite”, tenuto da Giulio Ferroni. In serata spettacolo all’Auditorium San Domenico con “La somma sapienza e ‘l primo amore”, Lectura Dantis per voce solista e pianoforte, con Pamela Villoresi alla voce e Marco Scolastra al pianoforte. Durante tutto il periodo delle celebrazioni saranno presenti 16 installazioni grafiche che riportano le più significative terzine dantesche lungo le vie del centro storico.

