I fondi saranno destinati a interventi di riparazione e miglioramento sismico di Porta Urbica, della Chiesa di San Giovanni Battista e dell’ex Chiesa di Santa Barbara

Spello, 16 marzo 2023 – Assegnati al Comune di Spello circa 500 mila euro per interventi di riparazione e miglioramento sismico di alcuni immobili comunali. Il Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria – approvato con ordinanza n.129 del 13 dicembre 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – ha messo a disposizione del Comune di Spello risorse per poter provvedere al risanamento di beni danneggiati a seguito degli eventi sismici del 2016.

Nel dettaglio la somma attribuita sarà così ripartita: 190mila euro per Porta Urbica, 225 mila euro per la Chiesa di San Giovanni Battista e 94 mila euro per l’ex Chiesa di Santa Barbara.

