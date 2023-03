Terni, 18 marzop 2023 – Se non fosse che metteva in pericolo l’incolumità degli automobilisti e la propria, era proprio bello da vedere il cavallo bianco che nella giornata di ieri trottava quasi indisturbato sulla strada statale 675 in direzione Orte, creando turbativa alla circolazione.

E’ stato richiesto l’intervento della Polizia di Stato per evitare il peggio su una strada che ha una elevata densità di traffico. La pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Terni è intervenuta immediatamente e ha rintracciato l’animale all’altezza dello svincolo per Montoro, mentre correva sulla strada creando intralcio e pericolo tra le auto in transito; mantenendo la vettura di servizio ad una distanza di sicurezza, gli operatori della Polizia Stradale hanno accompagnato l’animale in safety car fuori dalla strada statale.

Una volta allontanato dalla strada principale, docile e mansueto si è lasciato avvicinare e mentre un operatore era impegnato a controllare il traffico, l’altro si è adoperato a mettere in sicurezza il cavallo assicurandolo ad una fune. Lady Mirtillo, questo è il nome della puledra, è apparsa in buone condizioni di salute ma comunque è stato chiesto l’intervento del veterinario dell’ASL di Amelia. Una cavallina vivace, il cui custode, subito avvisato del ritrovamento ed accorso il prima possibile, ha detto agli agenti che la sera prima si era accorto della fuga e si era subito attivato nelle ricerche. In pochissimo tempo Lady Mirtillo è diventata famosa grazie ai numerosi scatti fotografici dei passanti curiosi e grazie alla prontezza dei due centauri di Terni senza tristi conseguenze.

