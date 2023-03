Terni, 19 marzo 2023 – Una brutta storia di droga e soldi. I protagonisti sono due minorenni. E’ accaduto a Terni, nel quartiere di Borgo Bovio, dove un ragazzo extracomunitario di 14 anni avrebbe accoltellato un giovane di 17, procurandogli ferite ad una spalla. La prognosi del giovane è di 25 giorni, ma poteva andare peggio se il coltello avesse colpito più in basso e leso organi vitali.

Il fatto di sangue sarebbe avvenuto giovedì sera e il 14enne è stato denunciato per lesioni gravi al tribunale dei minori di Perugia. Durante la perquisizione personale e domiciliari gli inquirenti gli hanno trovato stupefacenti e anche il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

La vicenda è grave e preoccupa la città operaia per l’efferatezza dimostrata da un minore e per il rapporto genitori-figli che a causa delle droghe si deteriora di giorno in giorno. Quasi un doppio incubo: stupefacenti e solitudine, la loro e quella delle famiglie. Il fenomeno sembra inarrestabile e a vincere pare che sia proprio la droga. Tossici disordinati, silenziosi, piegati, con gli sguardi cupi e bugiardi di chi sogna solo la fuga dalla realtà e i soldi. Eppure di droga si muore ma lo sradicamento giovanile continua e nessuno sa cosa fare.

