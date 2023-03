Iniziative speciali per i 500 anni dalla morte del Maestro, tra Mostra Mercato, Quadri Viventi, Perugino e intrattenimenti per tutta la famiglia

Città della Pieve, 20 marzo ‘23 – Gustare le eccellenze enogastronomiche e ammirare le produzioni artigianali umbre e del resto d’Italia, assistere ai Quadri Viventi con la loro suggestione mistica e scoprire la città attraverso le esperienze che offre, con percorsi di visita guidata alle opere del Perugino, nell’anno del cinquecentenario della sua morte.

Pronto il programma di eventi pasquali di Città della Pieve.

L’8, 9 e 10 aprile, dalle ore 9 alle ore 20, la XXV Mostra Mercato dei prodotti Enogastronomici e Artigianali ospiterà oltre 50 espositori che proporranno le eccellenze produttive del panorama locale e nazionale: partendo dai prodotti tipici umbri come la norcineria, formaggi, olio, legumi, miele e altri prodotti del territorio; grande spazio sarà dato, ovviamente, al prelibato “oro rosso” locale, lo zafferano, a cui sarà dedicato un importante corner nella piazza principale, Piazza Plebiscito. Si potranno assaggiare tante altre specialità provenienti da tutto lo Stivale e compiere un lungo viaggio nella tradizione delle regioni italiane muovendo solo pochi passi.

Nei locali sotterranei della Taverna di Palazzo Orca, come ogni anno da oltre 30 anni, il Terziere Borgo Dentro mette in scena “I Quadri Viventi”. Questa edizione, che si terrà il 9 e 10 aprile 2023, sarà resa ancora più speciale dal 500° anno dalla morte di Pietro Vannucci e dalla rappresentazione di alcune sue opere. Pietro di Cristoforo Vannucci, detto “Il Perugino” o “Divin Pittore” nacque a Città della Pieve nel 1448 da una ricca famiglia della città.

Egli fu uno dei più influenti pittori italiani del suo tempo tanto da essere definito da Agostino Chigi “il meglio maestro d’Italia”; difatti egli frequentò la bottega del Verrocchio insieme a Botticelli e Leonardo da Vinci, per poi divenire il maestro di Raffaello.

Il percorso, visitabile dalle ore 16.00 alle ore 19.00, che si snoda lungo i suggestivi sotterranei di Palazzo Orca, avrà inizio con la riproduzione di una delle opere pievesi più illustri del pittore, ovvero “Il Battesimo di Cristo” realizzato nel 1510 circa e ancora oggi conservato nel Duomo di Città della Pieve, per poi continuare con la rappresentazione di alcune famose opere del Divin Pittore raffiguranti la Passione, la Morte e la Resurrezione di Cristo, come vuole la tradizione dell’evento.

L’8 aprile, dalle ore 17.30, i visitatori potranno ammirare anche lo spettacolo itinerante degli Sbandieratori e Musici di Città della Pieve, mentre il giorno di Pasqua, il 9 aprile, lungo via Pietro Vannucci vi sarà l’intrattenimento del Ludobus, con giochi in legno e divertenti attività per tutta la famiglia.

In occasione delle festività pasquali, grazie ad uno speciale Trekking Urbano guidato si potranno inoltre ammirare le meravigliose opere del Perugino custodite in città, ma anche i panorami mozzafiato e i numerosi angolini senza tempo e ricchi di fascino che caratterizzano Città della Pieve.

Nei giorni dal 1 aprile al 7 maggio si terrà anche ” εικόνα ”, un’esposizione, ospitata nelle cripte del Duomo, di icone sacre realizzate dall’artista Marta Perugini. La mostra sarà aperta tutti i giorni, durante l’orario di apertura del Duomo.

Da ricordare anche l’esposizione “Paesaggi contemporanei nei luoghi del Perugino” a cura di Matteo Pacini presso lo Spazio Kossuth, visitabile dal 6 aprile 2023 al 31 marzo 2024.

