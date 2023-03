Foligno, 20 marzo 2023 – In occasione di una manifestazione per l’effettuazione di test tecnici rally, organizzati per mercoledì 22 marzo dalle 9 alle 18, dalla onlus “Uno di noi”, nel tratto sterrato di km 2,800 della strada comunale Scopoli/Cancelli, verrà sospesa la circolazione veicolare nei tratti di strade comunali interessate dall’evento, in modo tale da garantire lo svolgimento dell’iniziativa in condizioni di sicurezza per le persone e con salvaguardia delle cose. Lo prevede un’ordinanza.

Dovrà essere esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento del test automobilistico secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia; in particolare ponendo specifico controllo in corrispondenza dei tratturi dai quali potrebbero accedere, nel tratto interessato dai test, ciclisti in MTB e/o Enduristi. Prima dell’inizio dei test sarà effettuato un sopralluogo sull’intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti.

Prima dell’inizio dei test sarà dato avviso ai conducenti delle vetture circa la presenza di eventuali punti pericolosi, ovvero di altre circostanze che possano determinare pericoli.

Verrà garantita, con proprio personale munito di apposite “bandierine” con stoffa di colore rifrangente rosso, arancione o giallo un’adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali, in particolare sia garantita la presenza con proprio personale in modo permanente per tutta la durata del test nel tratto di strada sospeso dalla circolazione stradale.

Per tutta la durata dei test dovranno essere garantite le misure di sicurezza mediche e tecniche con la presenza di almeno un’ambulanza e di un medico in loco. L’organizzatore ha l’onere di provvedere ai servizi di assistenza sanitaria e di pronto soccorso, nonché al risarcimento, degli eventuali danni arrecati alle sedi stradali dal transito delle vetture impegnate e dei veicoli al seguito.

L’organizzazione predisporrà un idoneo servizio e una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali e lungo tutto il tratto interessato in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

