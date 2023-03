Sarà docente del corso di panificazione senza glutine, unica data esclusiva in Umbria e nel Centroitalia. L’evento è organizzato dalla foodblogger tifernate Anna Morini c

SANGIUSTINO, 20 marzo 2023 – Il re del “glutenfree”, Marco Scaglione, esperto di celiachia a San Giustino sarà docente del corso di panificazione senza glutine, unica data esclusiva in Umbria e nel Centroitalia. .

L’evento è organizzato dalla foodblogger tifernate Anna Morini (nella foto) conosciuta sui social come @io_speriamo_che_celiacavo. Sabato 1 aprile si svolgerà a Sangiustino il corso di panificazione “SENZA GLUTINE” con la presenza del celebre chef, Marco Scaglione.

Sarà una data esclusiva per l’Umbria e tutto il centro Italia. “Un’occasione imperdibile – precisa Anna Morini, vera e propria regina del “glutenfree” con un seguitissimo profilo instagram, – per apprendere le tecniche ed i segreti delle farine prive di glutine con un professionista conosciuto e riconosciusto nel mondo della pasticceria glutenfree a livello internazionale. L’iscrizione al corso è aperta a tutti, persone comuni (celiache e NON) e professionisti della ristorazione che vogliono invece formarsi.

Il corso si terrà in presenza dalle 9 di mattina a mezzogiorno e la location che accoglierà l’evento sarà il ristorante “Il covo del contrabbandiere”. Non è richiesto nulla quali ingredienti e materiale, se non la propria presenza e tanto entusiasmo.” Durante la mattinata saranno spiegate le varie tipologie di farine e il loro utilizzo, in modo da dare a ciascun partecipante strumenti e conoscenze approfondite per utilizzarle anche a casa in autonomia.

Ma soprattutto sarà un corso pratico di “mani in pasta”, dove ognuno avrà modo di realizzare le ricette dei più importanti panificati come pizza, pane e focaccia, sotto la guida dello chef Marco Scaglione. L’evento è organizzato dalla foodblogger tifernate Anna Morini conosciuta sui social come @io_speriamo_che_celiacavo. Un doveroso ringraziamento per la collaborazione va alle attività del senza glutine locali; Sglù Corciano, Farmacia Bolli Ponte Felcino, Farmacia di Porta Fiorentina Sansepolcro, Con & Senza Città di Castello, Bar Nuova Autostazione Sansepolcro.

Per info e iscrizioni; corsionline@marcoscaglione.it oppure

WhatsApp 3534039385

