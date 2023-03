Laura Moroni: “Il rapporto con il cavallo consente di vivere le proprie emozioni, trovare supporto alle proprie fragilità, accettare la diversità.”

MAGIONE 20 marzo 2023 – La scuola di Magione, Istituto omnicomprensivo G.Mazzini, si apre al mondo equestre con il progetto “Le mie abilità sono più forti della mia disabilità” allo scopo di favorire l’integrazione dei ragazzi, normodotati e non, attraverso il rapporto con il cavallo fatto di cura e di relazione.

Il corso prevede incontri in classe e a contatto con la natura svolte nella scuola di equitazione asd La valle incantata, località La Goga, in cui parteciperanno a laboratori di gestione e cura degli animali presenti nella struttura.

“I ragazzi e le ragazze – spiega Laura Moroni responsabile del progetto – avranno l’opportunità di interagire con il cavallo imparando a conoscerlo sotto il profilo gestionale – pulizia e cibo – anatomico e emozionale che, naturalmente, è la parte che sempre stupisce chi si approccia per la prima vola con questo mondo. Per me si tratta dell’opportunità di condividere una passione che ho scoperto da bambina e che mi ha cambiato la vita. Il rapporto con il cavallo consente di vivere le proprie emozioni, trovare supporto alle proprie fragilità, accettare la diversità.”

Laura Moroni, che ha iniziato a salire a cavallo all’età di tre anni, ha lavorato in maneggi a Roma e in altre strutture equestri. È tecnico ASI di 1°livello e operatore tecnico riabilitazione equestre.

Il luogo in cui si svolgono le lezioni all’aperto è una grande proprietà con un maneggio dove viene praticata anche l’equitazione integrata per bambini disabili e non, una fattoria didattica con la zona riservata all’orto e quella per gli animali. Un bosco copre la collina sul retro dell’azienda dove vengono prodotti anche olio d’oliva, olio cbd, miele e uova, e una fonte realizzata dal padre di Laura che completa il piacevole luogo. A breve verrà aperto un piccolo negozio per la vendita al dettaglio dei prodotti.

Nelle scuderie i frequentanti il corso troveranno, tra gli altri, Willy, il cavallo che per Laura è il più devoto dei compagni, Ercole, un grande asinello dagli occhi dolcissimi, e il pony Stella.

