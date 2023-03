Claudio Vignali sarà al teatro Caio Melisso

Perugia – Spoleto 20 marzo 2023 – Due gli spettacoli in scena questa settimana per la stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti.

Venerdì 24 marzo alle 21 alla sala dei Notari di Perugia andrà in scena Smettere di fumare baciando: dopo la bellezza di sei lunghi anni, Guido Catalano (nela foto) torna alla poesia con una nuova raccolta dal titolo “Smettere di fumare baciando”. La naturale conseguenza del gioioso evento è l’omonimo tour che, in parole povere, significa che potrete incontrare il vostro poeta preferito in giro per l’Italia, armato di microfono, nuove stupefacenti poesie e un’invidiabile forma fisica.

Uno spettacolo per voce sola nel quale si alternano poesie inedite e vecchi cavalli di battaglia, dove l’amore, declinato in mille sfaccettature trionfa assieme a un affastello di altre emozioni e stati d’animo, quali la malinconia, la speranza, lo stupore, la sorpresa, la nostalgia, l’ansia, il desiderio sessuale, la paura, la felicità, i gatti.

Un evento realizzato in collaborazione con il Comune di Perugia.

Sabato 25 marzo alle 21 al teatro Caio Melisso di Spoleto concerto sulle note di Claudio Vignali (nella foto), pianista dalle grandi doti interpretative, dotato di una tecnica sopraffina e piena di colori, nonché studioso di musica classica e improvvisazione.

Un evento realizzato in collaborazione con il Comune di Spoleto e con Jazz Around.

