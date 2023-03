Perugia, 21 marzo 2023 – Grande risultato per la sezione femminile dell’associazione sportiva I Poeti del Judo. Medaglia di bronzo per l’atleta Annalisa Massoli alle finali A2 dei Campionati Italiani classe Cadetti tenutesi a Taranto, alle quali aveva avuto accesso grazie all’ottimo posizionamento in ranking list nazionale nella categoria -57 kg.

Seguita a bordo tatami dal coach Stefano Poeta, Annalisa ha vinto ben cinque incontri su sei affrontati, perdendo per un soffio solo agli ottavi a causa di uno shido, in una categoria popolata da ben 43 atlete provenienti da tutta Italia. Annalisa, figlia d’arte- il padre, Paolo Massoli, è stato a lungo praticante e attualmente tecnico- è nata judoisticamente a Terni dai maestri Fiocchetti e Nardoni, ma è perugina d’adozione. Dopo il podio alle finali A2 Annalisa si trova ora proiettata verso le finali di categoria A1, in cui si scontrerà con le migliori atlete d’Italia.

L’ottimo risultato di Annalisa va ad aggiungersi a quello di Marco Manganelli, anche lui medaglia di bronzo alle finali A2 della Coppa Italia delle classi Juniores e Seniores dello scorso 25 febbraio. Quello di Marco è stato un grande traguardo, anche in virtù dell’impegno messo in campo per conciliare la vita da atleta e quella professionale.

Continua il lavoro della a.s.d. I Poeti del Judo, che si trova ora ad affrontare la preparazione in vista delle finali A1, la prima delle quali sarà quella di Manganelli e si terrà il 2 aprile al Palapellicone di Ostia. Il prossimo impegno della società sarà questo fine settimana a Taranto per il Trofeo Italia Puglia a cui parteciperanno tre atleti dei Poeti del Judo: Domenico Massoli, Julian Ibekwe e Alessandro Cristallini. Quest’ultimo si trova al secondo posto nella ranking nazionale della sua categoria.

