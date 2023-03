Confronto, venerdì 24 marzo, nella sala convegni Arpa per approfondire le linee guida e il modello organizzativo previsto dal Piano Regionale

Terni, 21 marzo 2023 – Esperti a confronto a Terni, venerdì 24 marzo, dalle ore 8:00 alle ore 18:30, nella sala convegni Arpa, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, per approfondire le linee guida e il modello organizzativo, basato sull’integrazione, previsto dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025.

“La giornata formativa, sul tema ‘Obiettivi e strategie in un’ottica di one health’ – spiega il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl Umbria 2 dott. Danilo Serva – intende valorizzare, a livello regionale, l’esperienza che è stata maturata nella Usl Umbria 2 che ha mutuato tale visione nella declinazione aziendale del Piano della Prevenzione, sottolineando come questa richieda la necessità di un lavoro multidisciplinare basato su una stretta collaborazione tra tutte le strutture aziendali, tra le aziende sanitarie e ospedaliere umbre, tra queste e gli stakeholder, necessaria per offrire prestazioni efficaci ai cittadini”.

“La creazione di una rete e la esaltazione della multiprofessionalità e della sinergia tra Servizi, Dipartimenti e Distretti all’interno della Usl Umbria 2 e delle quattro aziende – prosegue il dott. Serva – sono essenziali per perseguire gli obiettivi aziendali e regionali, a garanzia dell’universalità e dell’equità nei confronti dell’utenza. I Distretti e i Dipartimenti, insieme al ruolo primario del personale sanitario. rappresentano quindi un punto di riferimento importantissimo per la popolazione per cui si rende indispensabile fare sistema nell’ottica dei principi del Piano”.

Filo conduttore dell’evento è promozione della salute, intersettorialità, equità, comunicazione.

Programma dell’evento consultabile nel sito web istituzionale dell’Azienda Usl Umbria 2 al link

https://www.uslumbria2.it/notizie/piano-della-prevenzione-2020-2025-obiettivi-e-strategie-in-unottica-di-one-health

(2)