Claudio Vignali al teatro Caio Melisso di Spoleto; Fast animals and slow kids al teatro Morlacchi di Perugia; 40 Fingers al teatro Clitunno di Trevi e Pink Floyd Legend al teatro Lyrick di Assisi

Perugia, 24 marzo 2023 – Ancora quattro appuntamenti all’insegna della musica in Umbria, in cartellone per la stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti, a chiudere questo mese di marzo. (Nella foto 40 fingers- by Simone di Luca)

Sabato 25 marzo alle 21 al teatro Caio Melisso di Spoleto concerto sulle note di Claudio Vignali, pianista dalle grandi doti interpretative, dotato di una tecnica sopraffina e piena di colori, nonché studioso di musica classica e improvvisazione.

L’evento, che rientra nel format “Foyer on air”, si realizza in collaborazione con il Comune di Spoleto e con Jazz Around. Ingresso libero con prenotazione: costanza@meaconcerti.com

Mercoledì 29 marzo alle 21 al teatro Morlacchi di Perugia, un sold out a cui si aggiunge la seconda data del 3 maggio, tappa di Una notte con: Fast Animals and Slow Kids – Concerto in 4 atti per piccola orchestra da camera, tour dei Fast Animals and Slow Kids.

La formazione inedita che vedrà accanto a Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre) una piccola orchestra da camera per dare nuova veste ai brani che hanno segnato i quindici anni di storia dei Fask (dai primi passi nel 2008 passando dal primo vero album nel 2011 fino all’ultimo disco nel 2021 seguito dal tour dello scorso anno) in quello che si preannuncia come un vero e proprio viaggio in quattro atti che ripercorrerà la storia e la crescita di quattro uomini che hanno cominciato il loro percorso insieme all’inizio dei vent’anni.

L’evento si realizza in collaborazione con il Comune di Perugia. Prevendite per il concerto del 3 maggio su circuiti TicketItalia e TicketOne

Sempre mercoledì 29 marzo alle 21 al teatro Clitunno di Trevi si va sulle note dei 40 Fingers che, con oltre 90 milioni di visualizzazioni su Youtube e Facebook, sono tra i nuovi fenomeni crossover acclamati in tutto il mondo. In scena un favoloso quartetto di chitarre nato nel 2018. Ognuno di loro con una forte influenza musicale e un background diverso, i 40 Fingers esplorano nuovi suoni all’insegna del fingerpicking combinato con il loro stile unico, che offre uno straordinario repertorio di famose canzoni rock/pop sapientemente arrangiate per quattro chitarre (da Queen ai Toto, dai Dire Straits a Eric Clapton, da Astor Piazzolla ai Beatles).

L’evento, che rientra nel format “Foyer on air”, si realizza in collaborazione con il Comune di Trevi. Prevendite su circuito TicketOne

Venerdì 31 marzo alle 21 al teatro Lyrick di Assisi The dark side of the moon 50th anniversary, concerto dei Pink Floyd Legend.

La band, oggi riconosciuta da pubblico e critica come il gruppo italiano che rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, celebrerà il 50esimo anniversario dell’uscita di “The dark side of the moon”, disco entrato nel mito per numero di copie vendute, per la tecnica di registrazione, per i temi proposti, per la sua bellezza e, per certi versi, anche per la semplicità delle melodie, che segna l’inizio della maturità artistica dei Pink Floyd.

Nelle due ore di concerto, oltre all’esecuzione integrale del capolavoro del 1973, i Legend riproporranno tutti i più grandi successi della band inglese, avvalendosi di un incredibile nuovo disegno luci e laser e di sorprendenti effetti scenografici che, uniti alla fedeltà degli arrangiamenti, ai video dell’epoca proiettati su schermo circolare di 5 metri, agli oggetti di scena, ricreano quel senso di spettacolo totale per vivere un’indimenticabile “Floyd experience”.

L’evento si realizza in collaborazione con il Comune di Assisi. Prevendite su circuito TicketOne

Gli appuntamenti del format Foyer on air, sono resi possibili grazie ai fondi del Por – Fesr 2014-2020 Asse 3 – Azione 3.2.1 Piano sviluppo e coesione FSC (D.L. n.34/2019) – Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – Anno 2022, indetto da Sviluppumbria.

La stagione Tourné 2022/2023 si realizza in collaborazione con Regione Umbria, Sviluppumbria, Comune di Perugia, Comune della Città di Assisi, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Narni, Comune di Montefalco, Comune di Orvieto, Comune di Panicale, Comune di Perugia, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Trevi. Partner tecnico Fattoria Creativa.

Sito ufficiale www.tourneumbria.it

