Perugia 24 Marzo 2023 – Il Centro di ricerca per il Turismo letterario dell’Università per Stranieri di Perugia promuove un nuovo appuntamento: “Turismi danteschi. Itinerari, esperienze, progetti”, un convegno che si svolgerà a Palazzo Gallenga il 28 e il 29 marzo prossimi.

Dante Alighieri è stato anche uno straordinario promotore dei territori che ha attraversato con l’immaginazione o di presenza, e che ha rammentato nella Divina Commedia. Così il Centro TULE, guidato da un comitato scientifico internazionale e diretto da Giovanni Capecchi, docente di Letteratura italiana all’Università per Stranieri di Perugia, con questa iniziativa chiama a raccolta le più significative esperienze di promozione turistica sviluppatesi attorno a Dante.

Nella prima sessione del convegno – mercoledì 28 marzo, ore 15:00 – 19:00 – si parlerà dei Musei danteschi, ma anche del portale turistico “Le Vie di Dante”, delle manifestazioni e strategie culturali e turistiche di Ravenna, del “Il treno di Dante”, del Cammino di Dante tra Toscana e Romagna e del Cammino dantesco in Casentino, oltreché di un possibile itinerario romano legato al poeta.

Il giorno successivo – giovedì 29 marzo, ore 09:30-12:30 – , dopo uno sguardo complessivo al turismo dei Cammini in generale e ai Cammini danteschi in particolare, l’attenzione si concentrerà sull’Umbria: verranno illustrati progetti già avviati per la valorizzazione territoriale e turistica nella regione, partendo dal patrimonio dantesco, e verrà presentato in anteprima il Cammino di Dante in Umbria, progettato dal Centro TULE, la cui prima edizione si svolgerà dal 10 al 17 maggio 2023. Sei tappe, per un totale di 120 chilometri, da Gubbio a Foligno, passando da Assisi e Perugia.

“Il Centro TULE – spiega Giovanni Capecchi, che aprirà il convegno con un intervento intitolato ‘Dai luoghi di Dante al turismo dantesco’ – ha iniziato le sue attività da poco più di un anno, ma ha già promosso alcune significative iniziative: sta elaborando il primo dizionario on line sul Turismo letterario, per il quale è attiva una call consultabile sulle pagine dedicate al Centro nel sito web d’Ateneo; sta organizzando il secondo convegno internazionale che si svolgerà nel prossimo settembre a Faro, in Portogallo, sul tema del “Turismo letterario in luoghi di vacanze e di evasione”, e ora chiama a raccolta tutte le principali esperienze turistiche nate in Italia partendo da Dante e dalla Commedia. Il convegno sul turismo dantesco – conclude Capecchi – sarà inoltre l’occasione per presentare il Cammino di Dante in Umbria, progettato dal Centro TULE, che verrà inaugurato per la prima volta dal 20 al 27 maggio prossimo”.

Il convegno sui “Turismi danteschi” si svolge con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e, come tutte le attività del Centro TULE, in partnership con I Parchi Letterari, il Centro Aixois di studi romanzi (CAER) dell’Università di Aix-Marseille e la Fondazione Uniser Pistoia.

