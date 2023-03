Todi 23 marzo 2023 – Sabato 25 e domenica 26 marzo si rinnova l’appuntamento con le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

A Todi il Fai Umbro Gruppo di Todi, aprirà le porte del Complesso di San Fortunato. Le visite saranno sabato 25 dalle 15 alle 18 ed è previsto l’incontro con lo speleologo Maurizio Todini e domenica 26 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

I partecipanti verranno divisi in gruppi e i turni saranno di circa 20 minuti.

La manifestazione Giornate del FAI di Primavera, giunta alla 31ª edizione, offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire sorprendenti tesori d’arte e natura in tutta Italia, partecipando alle visite a contributo libero proposte dai volontari della Fondazione in oltre 750 luoghi in 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti.

