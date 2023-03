Gli agenti della Polizia di Stato sanzionano una cittadina straniera

Perugia, 26 marzo 2023 – Mentre percorrevano il raccordo Perugia – Bettolle, all’altezza di Ponte San Giovanni, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato una donna che camminava lungo la corsia di sorpasso della E-45, incurante delle auto che velocemente le sfrecciavano accanto.

Constatata la pericolosità della situazione, gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche hanno immediatamente rallentato il traffico in sicurezza, facendolo arrestare all’altezza della galleria di Prepo; dopodiché, sono scesi dall’auto di servizio e hanno raggiunto la donna, allontanandola dalla carreggiata.

Dopo averla identificata come una cittadina australiana, classe 1951, ha riferito agli agenti di essere in Umbria in vacanza e che, quel giorno, aveva deciso di recarsi da Cortona a Perugia per visitare la città. Inavvertitamente, però, aveva sbagliato strada e si era ritrovata lungo il raccordo.

I poliziotti, a quel punto, dopo averla tranquillizzata ed essersi sincerati delle sue condizioni di salute, le hanno dato alcune informazioni per raggiungere la destinazione.

La 72enne è stata poi sanzionata per la violazione del Codice della Strada che preclude ai pedoni di circolare a piedi lungo i raccordi autostradali.

