Venerdì 31 marzo a Palazzo della Corgna. Il volume propone un viaggio nelle città umbre e toscane legate ai due artisti

Città della Pieve, 28 marzo 2023 – Sarà la Sala delle Muse di Palazzo della Corgna, a Città della Pieve, a ospitare venerdì 31 marzo la presentazione della Guida di Repubblica “Perugino e Signorelli: i 500 anni di due maestri dell’arte italiana”.

Alla presentazione, alle ore 17, con il Direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa, Francesca Caproni, Direttore del GAL Trasimeno Orvietano, Vittoria Garibaldi, storica dell’arte e rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Con i contributi video di Ilaria Borletti Buitoni, Presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Quinto Centenario di Pietro Vannucci detto “Il Perugino” e Claudio Strinati, storico dell’arte.

LA GUIDA – che celebra i 500 anni dalla morte dei due grandi geni dell’arte italiana, attraversa le loro vite e opere, proponendo un viaggio nelle città di Umbria e Toscana dove sono stati protagonisti. Come Città della Pieve, terra natia di Pietro Vannucci detto “Il Perugino”, che custodisce magnifici capolavori, che rappresentano alcuni dei momenti più interessanti del suo sempre innovativo percorso artistico.

Centinaia i consigli su come fare esperienza di territorio a 360 gradi. Non mancheranno gli interventi e le testimonianze di noti critici d’arte. E per completare l’esperienza in ognuno degli autentici angoli d’Italia attraversati dal volume, verranno proposti racconti di artigiani che ancora oggi conservano saperi antichi legati a materie prime come il legno, il cuoio, la ceramica, le pietre preziose, e non solo. A seguire, il ricco calendario di iniziative che vedranno i due artisti celebrati nelle varie città, tra cui la mostra di Città della Pieve di Perugino che si terrà dal 1° luglio al 30 settembre 2023.

“Il doppio anniversario è una grande opportunità culturale e turistica per il centro Italia, soprattutto per l’Umbria e Toscana”, scrivono Gionni Moscetti e Francesca Caproni, al vertice del Coordinamento Assogal Umbria: “Nel 2023, da una parte il Protocollo d’intesa tra i Comuni di Città della Pieve, Cortona, Orvieto e Todi e dall’altra Assogal Umbria con il progetto di cooperazione regionale, entrambi coordinati dal Gal Trasimeno-Orvietano, che ha assunto il ruolo di Ente capofila, hanno voluto cogliere un’occasione unica per strutturare, anche per gli anni futuri, l’economia turistica di un’area vasta interregionale attraverso una politica di marketing territoriale che vuole intercettare un turismo sensibile e attratto dal concetto di ‘Bellezza’ che trova nell’arte ma anche nell’ambiente, nell’enogastronomia, nell’accoglienza la sua massima sintesi in questo lembo di terra tra l’Umbria e la Toscana”.

La Guida, realizzata in collaborazione con Assogal Umbria e Regione Umbria, è disponibile in edicola e online allo store https://ilmioabbonamento.gedi.it/pro…/SCF_IE_CAT4_PERUGINO. Sarà presto anche in libreria, su Amazon e su Ibs.

