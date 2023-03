Progetto di collaborazione tra TrasiMemo e Istituto comprensivo in tema di biodiversità e patrimonio naturale locale

Paciano, 29 marzo 2023 – Dalla collaborazione tra TrasiMemo (Banca della memoria del Trasimeno) e l’Istituto Comprensivo di vallata nasce il “giardino di comunità” di Paciano.

E’ dalle abilità manuali dei più piccoli che stanno prendendo forma i due mini giardini verticali all’interno dell’area che ospita la Scuola dell’Infanzia.

E’ partito la settimana scorsa il primo laboratorio di giardinaggio che vede coinvolti i piccoli alunni della scuola 0-6 L’Alveare. Questo progetto è una collaborazione fra TrasiMemo e l’Istituto Comprensivo Panicale, Piegaro e Paciano. In questo primo laboratorio, i bambini hanno partecipato al processo di creazione di due mini giardini verticali di “patate vitellotte”, note per il loro colore viola.

L’obiettivo è la creazione di uno spazio in cui i bambini possono toccare con mano il ruolo fondamentale della biodiversità e avvicinarsi al patrimonio naturale attraverso le piante che diventano parte del loro giardino scolastico.

“Considerata la natura ciclica delle piante – spiegano i curatori del progetto – i bambini possono non solo guardare come crescono le patate nei giardini verticali, ma vedere anche come interagiscono gli insetti e altre piante accanto ai giardini durante tutte le fasi di crescita. Questi laboratori sono una introduzione all’importanza di tutti gli elementi che compongono gli ecosistemi. Con i laboratori futuri vorremo capire come le stagioni climatiche marcano anche le tempistiche in cui certi piante e animali sono prevalenti rispetto ad altri”.

Ricordiamo che “TrasiMemo” promuove da anni attività di educazione al patrimonio culturale locale con programmi rivolti alle scuole e con particolare attenzione a quella di Paciano.

Durante l’estate 2022, nel realizzare la nuova struttura scolastica che ha accolto la scuola dell’infanzia L’Alveare, TrasiMemo ha curato l’allestimento del giardino che accoglie ogni giorno i piccoli studenti della scuola e sono state prodotte le prime aree coltivate.

Adesso con l’arrivo della primavera si propone di cooperare alla realizzazione di uno spazio dinamico e educativo che possa coinvolgere le bambine e i bambini. “L’obiettivo di TrasiMemo – spiegano i responsabili – è lavorare con i giovani e i giovanissimi sul valore culturale che il patrimonio ambientale e la biodiversità locale assumono per il nostro benessere. Pertanto, si propone, di cooperare con le insegnanti alla realizzazione di un laboratorio permanente sul tema della biodiversità.

