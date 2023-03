Sabato 1° aprile alle ore 11.00 un incontro in sala Aldo Capitini, presso il Municipio, per presentare la nuova gestione del Museo

Marsciano, 29 marzo 2023 – Il Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte di Marsciano riapre al pubblico. Il Comune di Marsciano ha affidato la gestione del Museo alla cooperativa sociale Athena.

Sabato 1° aprile alle ore 11.00 è in programma presso la sala Aldo Capitini in Municipio un incontro aperto a tutta la comunità, ed in particolare al mondo associativo locale, per la presentazione della nuova gestione museale. Interverranno Francesca Mele, sindaco del Comune di Marsciano, Andrea Pilati, vicesindaco con delega alla cultura, Isabella Sensini, presidente della cooperativa Athena e Daniela Arcangeli del Comune di Deruta, capofila della rete museale Terre e Musei dell’Umbria.

Nel corso dell’incontro sarà presentato anche il Comitato tecnico scientifico che si occuperà della valorizzazione della collezione museale nonché della programmazione e gestione delle mostre temporanee e di altre iniziative culturali, anche raccogliendo le istanze e proposte che arrivano dal territorio.

Per tutto il mese di aprile, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 11.00 alle 17.00, il Museo sarà ad ingresso libero.

