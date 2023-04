Fino al 5 aprile nel padiglione C la regione sarà presente un consistente numero di produttori di olio aderenti ad Assoprol Umbria e con iniziative giornaliere, tra incontri e degustazioni. Di rilievo la tavola rotonda sul progetto di filiera dell’olivicoltura regionale

PERUGIA, 2 aprile 2023 – L’Umbria olivicola torna protagonista in occasione della 27/a edizione di Sol&Agrifood, rassegna espositiva che si terrà in contemporanea con Vinitaly a Verona, dal 2 al 5 aprile. Un evento grazie al quale la Fiera di Verona si conferma punto di riferimento internazionale per l’agroalimentare di qualità, per i comparti dell’olio extravergine di oliva, della birra artigianale, dei sidri e del biologico, grazie a B/Open. Quasi 300 espositori provenienti anche dall’estero.

L’Umbria sarà presente nel padiglione C con un consistente numero di produttori di olio aderenti ad Assoprol: La Montagnola, Società Agricola Fioretti, Società Agricola Terre di Allerona, Baldeschi Matteo, Eugenio Ranchino, Valle di Francesco, Azienda Agraria Viola, Malvetani Società Agricola, Molino il Fattore di Luigi Tega e Gnavolini Raccolta Sapore.

“Torniamo finalmente ad accendere le luci sull’Umbria dell’olio, in un appuntamento prestigioso come questo veronese – ha detto Marco Viola, presidente di Assoprol Umbria – una presenza che premia la nostra ferma volontà, unita alla necessità non più rinviabile di far vedere la crescita del comparto, facendo valutare il valore del lavoro dei nostri associati; siamo felici per l’attenzione che la Regione Umbria ha mostrato alla nostra proposta, finanziando la presenza con i fondi della misura 3,2 del PSR”.

Di assoluto rilievo l’appuntamento di lunedì 3 aprile con Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, che visiterà lo stand Assoprol e parteciperà alla tavola rotonda (ore 15) sul progetto di filiera dell’olivicoltura regionale, con Roberto Morroni, assessore all’Agricoltura della Regione Umbria, Marco Viola, presidente di Assoprol Umbria, Paolo Mariani, consigliere Unapol, Fabio Rossi, presidente Confagricoltura Umbria e Gianfrancesco Petroni, direttore di Assoprol Umbria.

“Un’occasione attesa – continua Viola – perché il comparto olivicolo nel suo complesso necessità di vetrine di questo livello, di grande importanza soprattutto in questo periodo. Non ci limiteremo a presentare l’eccellenza produttiva dei nostri soci che hanno aderito, ma in perfetta sinergia con alcune delle tante risorse che arricchiscono la nostra regione, coglieremo l’occasione per avere protagonisti d’eccezione come Andrea Impero del Ristoranti ‘Elementi’ del Borgo Brufa Resort di Torgiano, Lorenzo Cantoni del ristorante ‘Il Frantoio’ dell’Hotel Fontebella Palace di Assisi e Giorgio ‘Giorgione’ Barchiesi del Ristorante ‘Alla Via di Mezzo’ di Montefalco che porteranno il loro sapere a Verona, offrendo l’Umbria ai tanti visitatori che incontreremo”.

Alle interpretazioni in cucina che hanno reso celebri in Italia e non solo i tre protagonisti, si uniscono gli appuntamenti quotidiani con le produzioni oleicole, presentate da protagonisti di assoluto rilievo: Angela Canale, Capo Panel, Marco Oreggia, curatore della Guida Mondiale ‘Flos Olei e Daniele Converso di Assoprol Umbria.

