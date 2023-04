Foligno, 2 aprile 2023 – Il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo del 33enne rinvenuto ieri sera senza vita nella casa di famiglia.

Forse, a stroncarlo è stata una overdose di stupefacenti. Indagano gli agenti del Commissariato di Foligno.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine. Purtroppo, nel territorio l’allarme della diffusione della “droga tra i giovani” risuona periodicamente e le statistiche non sono affatto confortanti: è in crescita il numero degli assuontori, come è in crescita il numero di ricoveri collegati all’uso di sostanze stupefacenti.

