Si è svolto a Tezze Sul Brenta organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Vicenza in collaborazione con le società di atletica del comitato

Foligno, 3 aprile 2023 – Per l’Umbria unica società presente Educare con il Movimento affiliata al Csi di Foligno, che ha partecipato schierando 16 atleti. La società, guidata da Leonardo Carducci, si è distinta con importanti vittorie e piazzamenti in questo Campionato Italiano CSI di Cross che ha visto 2200 atleti e 110 società partecipanti, sfornando due Campioni Italiani: Valentina Servi e Giacomo Bellillo.

Valentina Servi nella categoria Esordienti femminile 2013 ha conquistato la medaglia d’oro e il titolo di campione nazionale di categoria imponendosi sulle 98 atlete iscritte. Primo posto per Giacomo Bellillo che ha conquistato il titolo di campione nazionale nella categoria Allievi

Ma non solo. Per la categoria Ragazze A femminile 11° posto per Angelica Titti mentre Michele Begay ha ottenuto l’8° posto nella categoria Ragazzi A maschile.

Per le Cadette Francesca Bacchettoni ha sfiorato il podio classificandosi al 4° posto; quinto posto negli Amatori A femminile per Elisa Ottobretti e 12° posto per Luca Petrini per gli Amatori A maschile. Educare al Movimento si è posizionata al 14° posto della classifica per società.

Oltre agli atleti nominati classificatesi fra i primi 15 posti, hanno partecipato ottenendo piazzamenti di tutto rispetto, anche Caterina Ballerini, Emma Fusco, Daniela Montoni, Achraf Morchid, Giulia Negroni, Pierluigi Nucciarelli, Bilal Rabhi, Matile Saporiti, Elia Trabalza accompagnati, oltre dal presidente Carducci, anche dai genitori e dallo staff tecnico.

A fare tifo per la società anche il presidente del Csi di Foligno Giovanni Noli, il vice presidente Roberto di Salvo, il direttore della formazione del comitato Roberta Pantalla ed i collaboratori Florio Ortolani e Marco Donati. La delegazione folignate con l’occasione ha voluto festeggiare insieme al presidente del Csi di Vicenza Francesco Brasco e all’ex vice presidente Enrico Mastella il 25 ° anno del gemellaggio tra il Csi Foligno e quello di Vicenza nato a seguito del terremoto del 1997 che ha colpito la Città della Quintana. Una collaborazione che non è stata mai interrotta e che ha portato i due Comitati, in tutti questi anni, a organizzare varie iniziative insieme.

